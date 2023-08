Spurwechsel verursacht Auffahrunfall

Wörth (ots) – Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B9 in Richtung Karlsruhe auf Höhe der Anschlussstelle Wörth. Ein 20-jähriger Peugeot Fahrer aus Frankreich fuhr an der Anschlussstelle auf die B9 auf und wechselte direkt vom Beschleunigungsstreifen über die rechte Fahrspur auf die linke Fahrspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein auf der linken Fahrspur befindlicher 19-jähriger Ford Fahrer aus Karlsruhe konnte nicht mehr bremsen und fuhr in das Heck des Spurwechslers. Ein Fahrzeug schleuderte in die Mittelleitplanke, das andere in die rechte Leitplanke.

Zwei Personen wurden lediglich leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn wurde zur Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Straße bis 01.00h gesperrt.

Unfall auf B9

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die B 9 in Richtung Ludwigshafen. Bei der Ausfahrt Germersheim Süd kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und überfuhr mehrere Leitpfosten. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.