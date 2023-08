Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Betrüger rufen im Landkreis Gießen an! Polizei warnt vor Schockanrufen

Friedberg (ots)

Da sich die Betrüger erfahrungsgemäß nicht nur an einen Landkreis halten warnt auch die Polizei in der Wetterau nach diversen Schockanrufen im Landkreis ## Gießen:

Offensichtlich sind Betrüger aktuell im Landkreis Gießen auf Opfersuche. Seit heute Morgen mehren sich Mitteilungen betroffener Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, wonach falsche Polizeibeamte Kautionen für angeblich festgenommene Angehörige fordern.

Unter anderem in Haushalten in Gießen, Klein-Linden, Lich und Biebertal versuchten die Täter ihr Glück. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und schilderten, dass eine enge Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Zuge des laufenden Strafverfahrens müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, ansonsten, so der falsche Ermittler, drohe Untersuchungshaft für die Angehörige. Die Angerufenen erkannten die Masche und beendeten sofort das Gespräch.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

Angehörigen auf. Nutzen sie hierbei ebenfalls die Ihnen bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Altenstadt – Knall und Rauch

Nach der Meldung über einen Knall und aufsteigendem Rauch aus einem Zigarettenautomaten waren Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum, Donnerstag, 03. August, gegen Mitternacht im Einsatz in der Industriestraße in der Waldsiedlung. Der betroffene Automat schien äußerlich unbeschädigt, Qualm stieg keiner mehr auf. Wegen der von der Feuerwehr festgestellten, offenbar aus dem Innern des Automaten kommenden erhöhten Wärmeentwicklung, erfolgte die Öffnung. Es ergab sich auch danach weder ein Hinweis auf die Ursache des gemeldeten Knalls noch auf die Wärmeentwicklung. Polizei und Feuerwehr konnten letztlich keine Schäden am Automaten feststellen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Büdingen, Tel. 06042 96480.

Okarben – Einbruch abgebrochen

Aufgrund der Spuren ermittelt die Polizei wegen versuchten Wohnungseinbruchs. Warum der oder die Täter nicht weiter vorgingen, steht derzeit nicht fest. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101 54600 in Verbindung zu setzen. Es geht um eine Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Dort verschaffte sich der Täter in der Nacht zum Donnerstag, 03. August, zwischen 22 und 02 Uhr, auf nicht feststehende Weise zunächst mal einen Zutritt in den Hausflur. Der Versuch die Wohnungseingangstür im ersten Stock aufzubrechen, scheiterte dann. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wem sind fremde Personen im Haus begegnet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Friedberg/Wölfersheim – Polizei beendet Autofahrten nach positiven Alkotests

In der Nacht zum Donnerstag, beendete die Polizei Friedberg drei Autofahrten, stellte die Führerscheine sicher und veranlasste Blutproben, nachdem die Alkotests bei den jeweiligen Fahrern positiv reagiert hatten. Um 00.35 Uhr war die Kontrolle einer 23Jährigen in der Hospitalstraße und um 02.40 Uhr die eines 28Jährigen in der Kaiserstraße, jeweils in Friedberg. Besonders auffällig war ein 31Jähriger Autofahrer auf der B 455 bei Wölfersheim. Der in Altenstadt lebende Mann erbrach sich aus seinem Autofenster. Sein Alkotest gegen 01 Uhr zeigte mehr als 2 Promille an.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bad Vilbel – Schaden am Haus

Nach den Spuren stieß ein höheres Fahrzeug, mutmaßlich ein Bus oder Lastwagen gegen die Fassade des Anwesens Bahnhofsplatz 4. An dem Haus entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 5000 Euro. Betroffen ist ein Hausvorsprung, eine Art Balkon in einer Höhe von ca. 2,75 bis 3 Metern. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag, 01. August, zwischen 16 und 18.30 Uhr. Vermutlich fuhr das verursachende Fahrzeug über den Bahnhofsplatz zur Friedberger Straße oder rangierte dort. Wer hat den Unfall gesehen oder an diesem Ort zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur beschriebenen Kollision gekommen sein könnte und wer kann Angaben zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101 54600.

Friedberg – Unfallflucht im City-Parkhaus – Schwarzer Audi beschädigt

An dem schwarzen Audi A4 mit Gießener Kennzeichen waren auf der Fahrerseite an der Tür und am Spiegel diverse Schäden sichtbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Audi parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 02. August, zwischen 07.30 und 16.50 Uhr, im City Parkhaus in der Alte Bahnhofstraße. Zeugen des Unfalls oder eines Fahrmanövers, das zur Kollision geführt haben könnte oder Zeugen von typischen Unfallgeräuschen, die im Anschluss ein wegfahrendes Auto gesehen haben, werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Friedberg, Tel.- 06031 6010 in Verbindung zu setzen.