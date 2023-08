Betrüger rufen an! Polizei warnt vor Schockanrufen

Da sich die Betrüger erfahrungsgemäß nicht nur an einen Landkreis halten warnt auch die Polizei Marburg nach diversen Schockanrufen im Landkreis ## Gießen:

Offensichtlich sind Betrüger aktuell im Landkreis Gießen auf Opfersuche. Seit heute Morgen mehren sich Mitteilungen betroffener Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, wonach falsche Polizeibeamte Kautionen für angeblich festgenommene Angehörige fordern.

Unter anderem in Haushalten in Gießen, Klein-Linden, Lich und Biebertal versuchten die Täter ihr Glück. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und schilderten, dass eine enge Verwandte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Zuge des laufenden Strafverfahrens müsse nun eine Kaution hinterlegt werden, ansonsten, so der falsche Ermittler, drohe Untersuchungshaft für die Angehörige. Die Angerufenen erkannten die Masche und beendeten sofort das Gespräch.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Neustadt – Diebstahl vereitelt?

Möglicherweise vereitelte der eingesetzte Sicherheitsdienst durch sein Erscheinen einen Diebstahl auf der Baustelle des Solarparks im Norden von Neustadt zwischen der Kreisstraße 17 und der B 454. Bei der Überprüfung nach der Sichtung von zwei Scheinwerfern auf dem Gelände wurde ein Schaden an der Maschendrahtumzäunung festgestellt. Der Zaun war durchgeschnitten – mutmaßlich um sich Zugang zur Baustelle zu verschaffen. Das gesehene Fahrzeug war nicht mehr auffindbar und weitere Hinweise dazu gab es nicht. Die Prüfung, ob von der Baustelle etwas fehlt, dauert noch an. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zwischen 05.30 Uhr am Mittwoch und 01 Uhr am Donnerstag, 03. August, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Marburg – Nach Drogen gefragt – gedroht und abgehauen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich nach bisherigen Informationen am Mittwoch, 02. August, gegen 11.30 Uhr auf dem Gehweg in der Straße in der Badestube zugetragen haben soll. Eine ihm fremde Person, bot dem 37 Jahre alte Opfer Drogen an. Nach der Ablehnung kam es zu einer verbalen Bedrohung wobei der Täter den Pullover hochzog und zur Untermauerung der Drohnung einen Gegenstand zeigte, bei dem es sich um eine Waffe gehandelt haben könnte. Der 37Jährige flüchtete. Der Täter rief noch etwas hinterher, verfolgte ihn aber nicht. Wer hat den Vorfall gesehen? Wem ist die Situation dort aufgefallen? Wer kann Hinweise geben die zur Identifizierung des Täters führen könnten? Der Gesuchte war zwischen 17 und 19 Jahre alt, etwa 170 -175 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er hat rote Haare und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Mülltonnenbrand

Die Feuerwehr Marburg konnte nur noch die Überreste der restlos niedergebrannten Mülltonne ablöschen. Die Sachbeschädigung durch vorsätzliches oder auch fahrlässiges Inbrandsetzen des Mülltonneninhalts im Alten Kirchhainer Weg nahe der Brüder Grimm Schule war am Donnerstag, 03. August, gegen 02.15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen hielten sich kurz vor dem Brand Personen auf dem Schulgelände auf. Wer kann Hinweise zu diesen Personen auf dem Schulhof geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Vier Verletzte – Auto mit Totalschaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 109 zwischen Wallau und Biedenkopf erlitten der 19jährige Fahrer und seine drei weiblichen Insassen im Alter von 14, 20 und 21 Jahren augenscheinlich nicht lebensgefährliche Verletzungen. Mehrere Krankenwagen transportierten alle Insassen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmer barg den rundum beschädigten und nicht mehr fahrbereiten weißen Ford – Van, an dem mutmaßlich ein wirtschaftlicher Totalschaden (mind. 10.000 Euro Schaden) entstand. Ursächlich für den Unfall am Mittwoch, 02. August, gegen 22.35 Uhr, war nach übereinstimmenden Angaben ein Ausweichmanöver wegen eines querenden Rehs. Zur Kollision mit dem Tier kam es nicht. Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen die Böschung und ein Betonwasserdurchlass. Die Feuerwehr sorgt im Anschluss noch für die Reinigung der Straße.

Positive Drogentests

Gladenbach

Bei einer Kontrolle eines Autos am Mittwoch, 02. August, um 13.30 Uhr in Diedenshausen stellte die Polizei Biedenkopf fest, dass der 45 Jahre alte Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer Re3aktion auf THC. Dazu stellte die Polizei noch eine im Auto gefundene geringe Menge Cannabis sicher. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und verhinderte eine Weiterfahrt durch Sicherstellung des Autoschlüssels.

Kirchhain

Da sich durch die Ablehnung des Drogentests ein Einfluss berauschender Mittel nicht klären ließ, blieb der Polizei nur die Veranlassung der Blutprobe übrig. Für den überprüften 45 Jahre alten Mofafahrer endete die Fahrt am Mittwoch, 02. August, um 22 Uhr im Feldweg in Kirchhain Auch hier stellte die Polizei den Zündschlüssel sicher.

Weimar (B3) – Ausweichmanöver durch Fahrstreifenwechsel endet mit Unfall – Zeugen gesucht

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls von Mittwoch, 02. August, um 17.55 Uhr auf der Kraftfahrstraße (B 3) zwischen Marburg und Gießen etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Weimar Roth. Beteiligt an dem Unfall waren ein grauer Skoda Octavia und ein noch unbekanntes Auto, von dem lediglich bekannt ist, das es sich um einen dunklen, eventuell blauen oder schwarzen Pkw handeln soll. Nach Angaben des 29 Jahre alten Skodafahrers wich er auf dem linken Fahrsteifen nach links aus, um eine Kollision, mit dem den Fahrstreifen wechselnden Auto zu verhindern. Das Ausweichmanöver endete mit einer Kollision mit der Leitplanke. Der 29Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein erheblicher mutmaßlich fünfstelliger Sachschaden. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu der Fahrsituation und zum zweiten beteiligten Auto machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.