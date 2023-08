Betrunkener demoliert Scheibe an Regiotram

Grebenstein (Landkreis Kassel) (ots) – Wegen eines 23-Jährigen aus Kassel kam es

gestern (2.8.) am späten Abend im Bahnhof Grebenstein zu einem Polizeieinsatz.

Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann soll beim Ausstieg in Grebenstein die

Seitenscheibe einer Regiotram mit einer leeren Glasflasche beschädigt haben. Der

angerichtete Schaden beträgt nach ersten Einschätzungen rund 500 Euro.

Beamte von der Polizei Hofgeismar waren zur Unterstützung der Bundespolizei im

Einsatz und nahmen den 23-Jährigen nach schneller Fahndung vorläufig fest.

Zeugen berichteten über eine vorausgegangene Meinungsverschiedenheit mit dem

Lokführer. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

Grauer BMW 530d in Harleshausen gestohlen: Kripo erbittet Hinweise

Kassel-Harleshausen: Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Harleshausen zugeschlagen und einen grauen BMW 530d xDrive gestohlen. Der Diebstahl in der Straße „Am Kubergraben“ war heute Morgen gegen 8:30 Uhr von dem Autobesitzer aus Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen worden war der am Straßenrand abgestellte BMW mit den angebrachten Kennzeichen KS-FJ 3185 am gestrigen Mittwochabend um 23:00 Uhr. Von dem zehn Jahre alten Pkw im Wert von ca. 15.000 Euro und den Tätern fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur.

Die Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

10.000 Euro Schaden durch Zerkratzen von geparkten Autos: 54-Jähriger festgenommen

Kassel-Süd: Dank zweier aufmerksamer Zeugen gelang einer Streife des Polizeireviers Süd-West am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Südstadt die Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen an mindestens drei geparkten Autos. Die Zeugen hatten gegen 21:30 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass ein scheinbar angetrunkener Mann durch die Raiffeisenstraße zieht und geparkte Autos mutwillig beschädigt. Da die beiden Anrufer sowohl eine präzise Beschreibung des Täters als auch seine Fluchtrichtung durchgaben, führte die sofort eingeleitete Fahndung nur wenige Minuten später zur Festnahme des Verdächtigen in der Frankfurter Straße. Bei ihm handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Kassel, der für die Polizei kein Unbekannter ist. Die Polizisten stellen anschließend an drei in der Raiffeisenstraße geparkten Autos erhebliche Schäden fest, die sich auf rund 10.000 Euro summieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Fahrzeuge rundherum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und durch Tritte eingedellt worden. Die Beamten brachten den 54-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest 0,4 Promille ergab, zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, wo er die Nacht verbringen musste. Angaben zu seinen Beweggründen machte der Tatverdächtige nicht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Schwerer Unfall auf A 7 bei Lohfelden: Drei Verletzte und 45.000 Euro Schaden

BAB 7/ Lohfelden (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend kam es auf der A 7 zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost zu einem schweren Unfall zwischen drei Pkw und einem Sattelzug, der drei Verletzte und insgesamt rund 45.000 Euro Schaden zur Folge hatte. Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, hatte sich der Unfall auf der Autobahn in Richtung Norden gegen 19:20 Uhr ereignet. Ein 34-Jähriger aus Saarbrücken war mit seinem VW Golf auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und fuhr auf ein Stauende zu. Als er die stehenden Fahrzeuge erkannte, bremste er stark, geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit erheblicher Wucht gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden VW Passat, der von einer 35-jährigen Frau aus Großalmerode gesteuert wurde. Anschließend prallte der VW Golf gegen dem Auflieger eines stehenden Sattelzugs, wodurch der Motorblock des Pkw herausgerissen wurde und gegen die Schutzplanke flog. Nachdem der Golf gegen die Mittelleitplanke geschleudert und mit einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen kollidiert war, kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der 34-Jährige und die Fahrerin des VW Passat wurden leicht verletzt und vorsorglich von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der 16-Jährige Beifahrer im Golf erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr soll für den Jugendlichen aus Oslo (Norwegen) nicht vorliegen. Der 48-jährige Sattelzug-Fahrer aus Polen und der 42 Jahre alte Mann aus Staufenberg am Steuer des Mercedes blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden VW, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf 40.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 22:30 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder frei.