Korbach: Die Polizei-News

Diemelsee-Adorf – Einbrecher in Poststelle ohne Beute

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in die Postfiliale in der Bredelarer Straße in Adorf ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier versuchten sie einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, mussten sie ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Allendorf/Eder-Bromskirchen – Unbekannte brechen in Gemeindeverwaltung ein und versuchen Geldautomat gewaltsam zu öffnen

In der Nacht von Mittwoch (2. August) auf Donnerstag (3. August) brachen unbekannte Täter bei der Gemeindeverwaltung in Bromskirchen ein. Sie scheiterten beim Versuch einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen und mussten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr durch einen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung festgestellt. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Unbekannten versucht hatten einen Geldautomaten zu sprengen. Da leichter Brandgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr betrat das Gebäude mit Atemschutzmasken. Danach war klar, dass es nicht gebrannt hatte. Eine versuchte Sprengung konnte anschließend ebenfalls ausgeschlossen werden.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude der Gemeindeverwaltung gelangt waren. Dort gingen sie offensichtlich zielgerichtet den Geldautomaten an und versuchten diesen mittels Trennschleifer zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Ob die Täter etwas entwenden konnten, steht noch nicht fest.

Nach ersten Erkenntnisse liegt die Tatzeit zwischen 02.00 und 03.45 Uhr.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen übernommen. Die Spurensicherung und weitere Ermittlungen am Tatort dauert derzeit noch an.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Allendorf-Bromskirchen gesehen haben oder sonstige Hinweise, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.