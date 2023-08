Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Straßenlaterne beschädigt – Zeugen gesucht

Petersberg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Dienstag (01.08.), 18.30 Uhr, und Mittwoch (02.08.), 14:00 Uhr, in Petersberg in der Straße „Alte Ziegelei“ auf dem Parkplatz des dortigen Bowlingbahncenters eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 oder mit jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

HEF

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Mittwoch (02.08.), gegen 7:50 Uhr, hielten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula und eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim in dieser Reihenfolge verkehrsbedingt an einer roten Ampel auf der B454 – auf der Linksabbiegerspur zur A7 in Richtung Bad Hersfeld – an. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 52-Jährigen auf. Ihr Pkw wurde dadurch auf das Fahrzeug der 37-Jährigen geschoben. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.250 Euro.

82-Jährige auf dem Weg zum Zug bestohlen (FOTO)

Fulda (ots) – Opfer von Taschendieben wurde gestern Mittag (2.8., ca.11:20 Uhr)

eine 82-jährige Frau aus Fulda-Petersberg. Die Seniorin war auf dem Weg vom

Parkhaus Richthalle zum Bahnsteig 3 im Fuldaer Bahnhof.

Bislang Unbekannte haben sich währenddessen an ihrem Rucksack zu schaffen

gemacht und ihr aus einer Tasche die Geldbörse gestohlen. Zur Beute gehörten

diverse Scheckkarten sowie Bargeld in Höhe von rund 50 Euro. Die Seniorin, die

nach Basel reisen wollte, erstattete anschließend Anzeige beim

Bundespolizeirevier Fulda.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Tipps der Bundespolizei zur sicheren Aufbewahrung für unterwegs:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in

Außentaschen.

Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper

und vor dem Bauch.

und vor dem Bauch. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Weitere Informationen auf www.bundespolizei.de

Roller entwendet

Fulda. Einen vor einer Eingangstür in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen Roller des Herstellers LuXXon entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.08.). Der Roller hat einen Wert von rund 1.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kabel von Baustelle gestohlen

Hünfeld. Unbekannte Täter überwanden zwischen Freitagabend (28.07.) und Samstagmorgen (29.07.) den Zaun eines Firmengeländes in der Europastraße in Michelsrombach. Von dort entwendeten sie unter anderem rund 240 Meter Kabel von der Kabeltrommel einer Baustelle und flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl missglückt

Fulda. Von einem Parkplatz in der Nonnengasse entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagabend (01.08.) und Mittwochabend (02.08.) einen gesicherten Roller. Derzeitigen Erkenntnissen nach schoben sie diesen in die Schulstraße und versuchten das Zweirad kurzzuschließen. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Autos gestohlen

Alsfeld. Insgesamt fünf Kompletträdersätze im Gesamtwert von circa 24.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.08.) von einem gewerblichen Abstellplatz für Fahrzeuge in der Zeppelinstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zerstörten die Täter zunächst einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Anschließend demontierten sie die Reifen von den Autos. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Alsfeld. Unbekannte schlugen am Mittwochabend (02.08.) in der Ernst-Arnold-Straße einen 27-jährigen Mann aus Alsfeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich der Alsfelder gerade im Bereich eines Zigarettenautomaten, als vier unbekannte Männer ihn zunächst ansprachen und schließlich aus noch unbekannter Ursache schlugen. Anschließend forderten die Täter den 27-Jährigen auf, ihnen seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als sich dem Mann aus Alsfeld dabei die Möglichkeit zu flüchten bot, rannte er in Richtung der Kläranlage davon. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda – Zeugenaufruf

1.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Zum Kelkerbach 11

Im Zeitraum zwischen Dienstag (01.08.23), 20.00 Uhr und Mittwoch (02.08.23), 10.00 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter blauer Audi A3 in Bebra in der Straße „Zum Kelkerbach“ in Höhe der Hausnummer 11 beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund der verursachten Schäden in Form von Kratzspuren um einen Transporter handeln. Die Höhe des Sachschadens an dem geparkten PKW liegt bei etwa 200 Euro. Die Beschädigungen am PKW befanden sich im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Stettiner Straße 17

Am Mittwoch (02.08.23), zwischen 08.00 Uhr und 08.50 Uhr wurde in Bebra in der Stettiner Straße der linke Aussenspiegel eines geparkten VW Golf Plus durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de