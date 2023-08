Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Türklinke von Baucontainer geklaut,

Bad Homburg, Tannenweg, Dienstag, 01.08.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 02.08.2023, 07:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte im Tannenweg in Bad Homburg einen Baucontainer aufgebrochen und dessen Türklinke entwendet. Der oder die Täter hebelten die Tür des Containers auf einem umzäunten Baustellengelände auf. Im Innern waren offenbar nicht die erhofften Wertsachen, sodass letzten Endes nur die Türklinke mit einem Wert von circa 15 Euro fehlte. An der Tür hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrecher in Taunushalle,

Oberursel, Taunushalle, Dienstag, 01.08.2023, 12:30 Uhr bis Donnerstag, 03.08.2023, 05:30 Uhr

(kd)Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag brachen Unbekannte in die Taunushalle in Oberursel ein. Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Verantwortlicher festgestellt, dass die Seitentür der Halle offen stand. Das Schlüsselloch der Tür war durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt und dadurch vermutlich geöffnet worden. Augenscheinlich fehlte aus der Halle allerdings nichts, sodass lediglich ein Sachschaden an der Tür in Höhe von 100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171)6240-0 entgegnen.