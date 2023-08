Main-Taunus: Die Polizei-News

Hochwertiges Fahrzeug über Nacht gestohlen, Hochheim am Main, Kolpingstraße, Montag, 31.07.2023, 22:45 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Fahrzeugdiebe in Liederbach zugeschlagen und dort einen hochwertigen Lexus gestohlen. Der Besitzer des grauen Pkw hatte diesen in besagter Nacht auf seinem hauseigenen Parkplatz in der Kolpingstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen sein Fahrzeug aufsuchen wollte, fehlte von diesem jede Spur. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass Unbekannte im Schutze der Dunkelheit das rund 70.000 Euro teure Gefährt mit den Kennzeichen „WI-WS 240“ entwendeten.

Hinweise zum Diebstahl werden unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2.500 Euro bei Betrug ergaunert,

Hattersheim am Main, Mittwoch, 02.08.2023

(fh)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde am Dienstag eine Frau aus Hattersheim um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im vorliegenden Fall eine Überweisung von fast 2.500 Euro und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Einbrecher suchen Reihenhaus auf,

Liederbach am Taunus, Im Kohlruß, Festgestellt: Mittwoch, 02.08.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Mittwoch stellte eine Frau aus der Straße „Im Kohlruß“ in Liederbach fest, dass Einbrecher wohl versucht hatten, in ihr Haus einzubrechen. So entdeckte sie am Morgen frische Aufbruchspuren an ihrer Hauseingangstür und verständigte die Polizei. Derzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass Unbekannte in den vergangenen Tagen versucht hatten die Haustür aufzubrechen, um sich so Zutritt zu dem Reihenhaus zu verschaffen. Als die Tür jedoch standhielt und den Einbrechern keinen Einlass gewähren wollte, brachen sie ihr Vorhaben ab und suchten das Weite.

Wenn auch Sie sich vor Einbrüchen schützen wollen und Interesse an einer individuellen Beratung zur Einbruchprävention für Ihr Zuhause oder Ihren Betrieb im Main-Taunus-Kreis haben, können Sie unter der Telefonnummer (06192) 2079-231 bei der Polizeilichen Beratungsstelle einen unverbindlichen und kostenlosen Termin vereinbaren.

Hinweise zu dem Einbruch in Liederbach nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.