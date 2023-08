Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrunken und ohne Führerschein vor Kontrollstelle

gewendet, Wiesbaden, Rampenstraße, Montag, 01.08.2023, 14:30 Uhr

(kd)Am Montagmittag fuhr eine 48-jährige Wiesbadenerin betrunken und ohne

Führerschein durch Mainz-Kastel und wendete vor einer Verkehrskontrolle. Die

Beamten hatten sich gerade in der Rampenstraße für eine Verkehrskontrolle

aufgestellt, als ein Fahrzeug unmittelbar vor ihnen wendete und wieder in die

andere Richtung davonfuhr. Das blieb von den Beamten natürlich nicht unbemerkt.

Sie folgten dem Fahrzeug und konnten es kurz darauf anhalten. In der Kontrolle

wurde bei der Fahrerin ein Alkoholgeruch festgestellt werden, was sich in einem

Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigte. Wie sich dann

noch herausstellte, war die Wiesbadenerin nicht mehr im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Den Führerschein musste die Frau vor ein paar Monaten bereits bei

der Polizei in Mainz abgeben, da sie dort Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

gewesen war. Die 48-Jährige erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Außerdem

muss sich der Halter des Fahrzeuges in einem Strafverfahren verantworten, da er

dieses niemandem ohne Führerschein hätte überlassen dürfen.

Gepackter Koffer aus Auto gestohlen,

Wiesbaden, Langendellschlag, Dienstag, 01.08.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch,

02.08.2023, 07:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen

gepackten Reisekoffer aus einem Auto in Dotzheim. Die Besitzerin hatte ihr

Fahrzeug am Dienstagabend geparkt und nach ihren Angaben auch über die

Zentralverriegelung abgeschlossen. Am nächsten Morgen habe sie das Fehlen ihres

Koffers, welcher sich auf der Rückbank befunden habe, sowie weiterer Gegenstände

aus dem Innenraum festgestellt. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände

beläuft sich auf circa 600 Euro. Wie der oder die Täter das Auto öffnen konnten,

ist nicht bekannt. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Einbruch in Baustelle,

Wiesbaden, Viktoriastraße, Dienstag, 01.08.2023, 17:30 Uhr bis Mittwoch,

02.08.2023, 07:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in den Lagerraum

einer Baustelle in der Viktoriastraße ein und entwendeten Heizkörper und

Werkzeuge. Der oder die Täter hebelten die Tür des Lagerraumes auf und suchten

nach Wertgegenständen. Auf den ersten Blick wurde durch einen Verantwortlichen

das Fehlen eines Heizkörpers und verschiedener Werkzeuge im Gesamtwert von über

1.000 Euro festgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Diebstahl von Gartengeräten aus Garage, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

Dienstag, 01.08.2023, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 02.08.2023, 13:30 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt

zu einer Garage in Biebrich und stahlen mehrere Gartengeräte. Der oder die Täter

öffneten das Garagentor mit Gewalt ein kleines Stück und manipulierten den

elektrischen Garagenöffner, um das Tor vollständig zu öffnen. Anschließend

entwendeten sie einen einachsigen Motorpflug mit Zubehör im Wert von ca. 1.400

Euro und entkamen unerkannt. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 zu melden.

Mehrere Fahrzeuge in der Biebricher Allee zerkratzt, Wiesbaden, Biebricher

Allee, Sonntag, 30.07.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 19:50 Uhr

(kd)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Zeit von Sonntag bis

Montag insgesamt zwölf Fahrzeuge in der Biebricher Allee zerkratzt. Im Nachgang

zu der am Montag veröffentlichen Pressemeldung zu den beschädigten Fahrzeugen in

der Gabelsbornstraße und der Erich-Ollenhauer-Straße wurden nun weitere Fälle in

der Biebricher Allee bekannt. Der oder die Täter zerkratzen hier mit einem

unbekannten Gegenstand insgesamt zwölf Fahrzeuge. Ob ein Zusammenhang zwischen

den Taten besteht kann aktuell nicht gesagt werden. Den Sachschaden schätzt die

Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich

bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Vinothek – Möglicher Täter flüchtet,

Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Donnerstag, 03.08.2023, 01:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in eine Erbacher Vinothek

eingestiegen und haben dabei die Kasse mitsamt den Einnahmen mitgehen lassen.

Gegen 01:10 Uhr näherten sich die Unbekannten dem Weinladen in der Erbacher

Straße und brachen gewaltsam eine Tür auf. Nachdem sie sich so Zutritt zum

Verkaufsraum verschafft hatten, nahmen sie die Kasse samt Inhalt an sich und

suchten schleunigst das Weite. Die Polizei, welche durch die ausgelöste

Alarmanlage zeitig vor Ort war, konnte die Täter nicht mehr antreffen. Während

der Fahndung, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, konnte eine

verdächtige Person festgestellt werden, welche im Zusammenhang mit der Tat

stehen könnte. Es handelt sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit blauer

Oberbekleidung, welcher auf einem Fahrrad unterwegs war. Dieser flüchtete beim

Erblicken eines Streifenwagens in die Weinberge bei der Sudetenstraße und konnte

nicht mehr kontrolliert werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug aufgebrochen,

Walluf, Hauptstraße, Mittwoch, 02.08.2023, 17:45 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Am gestrigen frühen Abend wurde ein in Walluf geparkter Pkw aufgebrochen.

Der Besitzer eines blauen VW UP hatte diesen im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:40

Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 86 geparkt. In diesem Zeitfenster

näherte sich eine unbekannte Person dem VW und schlug mit einem unbekannten

Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

wurden jedoch keine Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Der

Sachschaden am Fahrzeug wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizeistation Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

Fahrer bei Auffahrunfall verletzt,

Bundesstraße 54, Aarbergen, Mittwoch, 02.08.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 54 zwischen Hausen und

Rückershausen ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 16:00 Uhr

befuhr ein 32 Jahre alter Taunussteiner in seinem Suzuki die Bundesstraße nach

Rückershausen. Als vor ihm ein weiteres Fahrzeug abbremste, um auf ein

Grundstück abzubiegen, bremste der 32-Jährige ebenfalls ab. Dies hatte ein

hinter dem Suzuki fahrender 23-jähriger aus Holzhausen offenbar zu spät bemerkt,

sodass er mit seinem Ford Transit auf den Suzuki auffuhr. Bei dem Zusammenprall

wurde der Taunussteiner verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von gut 14.000 Euro

entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.