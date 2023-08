Bergstrasse

Außenspiegel abgefahren / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (2.8., 20 Uhr) und

Donnerstagnachmittag (3.8., 14 Uhr) wurde in der Nibelungenstraße, nahe der

Kolpingstraße, an einem Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Der graue

Volkswagen Passat war hierbei am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der

Innenstadt abgestellt.

Die Polizei in Heppenheim ist mit den Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich

bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Lampertheim: Anhänger brennt/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) – Bei einem Brand unter der Europabrücke am Mittwochabend

(02.08.) wurde ein Anhänger des Technischen Hilfswerks (THW) schwer beschädigt.

Zeugen bemerkten gegen 23.30 Uhr die Flammen am abgestellten Anhänger und

alarmierten Polizei und Feuerwehr. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die im Umfeld des Tatorts

Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060

entgegengenommen.

Lorsch: Nach Einbruch in Produktionshalle Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Nachdem Unbekannte in eine Produktionshalle in der

Industriestraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Sachverhalt wurde der Polizei am Donnerstagmorgen (03.08.) mitgeteilt. Unter

Anwendung von Gewalt gelangten die Kriminellen um kurz nach 4.00 Uhr in die

Halle und machten sich im Anschluss an einer bislang nicht bekannten Anzahl von

Kupferrollen zu schaffen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite.

Zum Wert des gestohlenen Kupfers können derzeit noch keine Angaben gemacht

werden. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher aber

zudem einen Schaden von rund 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Jugendliche in den Gleisen verursachen Verspätungen im Zugverkehr

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main ging am Mittwochabend die Meldung ein, dass sich im Bereich des Bahnhofes

Bensheim zwei Kinder im Gleisbereich aufhalten würden. Aufgrund der Meldung

wurden die Gleise gegen 21 Uhr für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der

Bundespolizei und der Hessischen Landespolizei suchten den Bereich ab. Im

Bahnhof konnte von der Streife der Hessischen Landespolizei eine 14-jährige

Jugendliche angetroffen werden, die sich nach Aussage von Zeugen mit einer

zweiten Jugendlichen im Gleisbereich aufgehalten hätte. Trotz Absuche des

Nahbereiches konnte die zweite Jugendliche nicht mehr festgestellt werden.

Nachdem feststand, dass sich niemand mehr im Gleisbereich aufhält, wurden die

Sperrungen um 21.30 Uhr wieder aufgehoben. Durch den Vorfall kam es bei

insgesamt 17 Zügen zu Verspätungen.

Die Jugendliche wurde im Anschluss ihren Eltern übergeben und eingehend über die

Gefahren des Bahnverkehrs aufgeklärt. Die Bundespolizei weißt in diesem

Zusammenhang eindringlich daraufhin, dass der Aufenthalt im Gleisbereich

lebensgefährlich ist. Züge können nicht ausweichen und haben einen sehr langen

Bremsweg, den gerade Jugendliche und Kinder nur schwer abschätzen können.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Mühltal / Nieder-Ramstadt – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mühltal (ots) – Am Donnerstag (03.08.)gegen 13 Uhr parkte ein Opel Meriva in der

Ober-Ramstädter-Straße in Mühltal am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren

streifte der Fahrer eines Mercedes den Außenspiegel des Opels, wobei dieser

beschädigt wurde.

Der Fahrzeugführer des Mercedes entfernte sich anschließend unerlaubt in

Richtung Ortsmitte von der Unfallstelle. Am dem geparkten Opel Meriva entstand

ein Sachschaden von mindestens 300 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche gebeten werden sich mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Dieburg/B26: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Dieburg/B26 (ots) – Ein Verkehrsunfall, der sich heute Morgen (3.8.) gegen 8.30

Uhr auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Bundesstraße 45 auf Höhe der

Anschlussstelle Dieburg-West zugetragen hat, rief Rettungsdienst, Feuerwehr und

Polizei auf den Plan.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29 Jahre alte Fahrer eines schwarzen

Audis mit seiner 24 Jahre alten Beifahrerin auf der Bundesstraße 26 in Richtung

Dieburg unterwegs. Gleichzeitig befand sich ein 18 Jahre alter Wagenlenker mit

seinem schwarzen Fiat auf der Auffahrt „Dieburg-West“, der im Anschluss auf den

dortigen Beschleunigungsstreifen fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der

18-jährige Fahrer mit seinem Wagen im dortigen Kurvenbereich ins Schleudern,

woraufhin er auf der linken Fahrspur der Bundesstraße 26 mit dem schwarzen Audi

zusammenstieß. Alle drei Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in

umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die

insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt wurden. Während der

Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für circa zwei

Stunden gesperrt werden.

Was genau die Unfallursache war und wieso der 18 Jahre alte Fahrer ins

Schleudern geriet, muss noch geprüft werden.

Weiterstadt: Vorsicht bei dubiosen Reparaturarbeiten – Polizei warnt vor sogenannten „Dachhaien“

Mit einer perfiden Betrugsmasche brachten bislang Unbekannte einen älteren Mann aus Weiterstadt um mehrere Tausend Euro.

Bereits am Montag (31.7.) gegen 15 Uhr klingelten die Kriminellen an der Tür des Seniors und gaben sich fälschlicherweise als Handwerker aus, die dringend die Dachrinnen des Hauses reparieren müssten. Allerdings müsse der Hausbewohner für die Dienstleistung im Voraus zahlen, was dieser auch tat.

Im Anschluss begannen die falschen Handwerker mit ihrer Arbeit, unterbrachen diese jedoch nach einiger Zeit. Die Arbeiten sollten am nächsten Tag fortgeführt werden, was jedoch nicht geschah. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Der Schwindel fiel auf, woraufhin die Polizei am Mittwoch (2.8.) über den Fall informiert wurde.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor sogenannten „Dachhaien“, also betrügerischen Handwerkern. Diese nehmen zumeist ältere Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ins Visier und nutzen deren Gutgläubigkeit, um diese zu angeblich umgehend notwendigen Renovierungsarbeiten zu bewegen. Die Forderung einer hohen Vorauszahlung ist nicht unüblich. Durchgeführt werden die Arbeiten dabei entweder nur mangelhaft oder gar nicht.

Um dem Betrug durch „Dachhaie“ vorzubeugen, rät die Polizei:

durchführen, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Kaufen oder unterschreiben Sie niemals auf die Schnelle eine

Dienstleistung an der Haustür.

Dienstleistung an der Haustür. Zahlen Sie nie, bevor Sie die Ware erhalten haben.

Lassen Sie sich nicht per Zeitdruck oder Dringlichkeit zu einer

Unterschrift oder mündlichen Vereinbarungen drängen. Eine

Unterschrift ist nie eine reine Formsache.

Unterschrift oder mündlichen Vereinbarungen drängen. Eine Unterschrift ist nie eine reine Formsache. Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und

Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind. Wenn Sie Zweifel haben oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt,

alarmieren Sie umgehend die Polizei (Notruf 110).

Gross-Gerau

Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Kindergarten/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Kindergarten in der Albert-Schweitzer-Straße rückte in der Nacht zum Donnerstag (03.08.) in das Visier Krimineller. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Kindertagesstätte. Sie erbeuteten einen Tresor samt Inhalt.

Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Schaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Unbekannte entwenden technische Geräte im Wert von 10.000 Euro

Biebesheim am Rhein (ots) – Von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG im Bereich

von Biebesheim am Rhein haben unbekannte Täter technische Geräte im Wert von

10.000 Euro entwendet. Die entwendeten Geräte waren zur Sicherung der

Bauarbeiten an der Bahnstrecke vorgesehen. Mitarbeiter der Bahn hatten den

Diebstahl am Mittwochmittag bemerkt und die Bundespolizei informiert.

Ermittlungen der Bundespolizei ergab, dass die Geräte im Zeitraum zwischen dem 28. Juli und dem 02. August entwendet wurden.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet

und suchte hierzu nach Zeugen. Personen die im Bereich von Biebesheim

Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Ausgebremst und beleidigt/Polizei sucht Zeugen

Ausgebremst und mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt, wurde am Mittwochabend (02.08.), gegen 17.15 Uhr, ein 46 Jahre alter Autofahrer von einem bislang unbekannten Wagenlenker. Zugetragen hat sich der Vorfall auf der Bundesstraße 486, in Höhe der Langener Straße 200. Nachdem beide Fahrer anhielten, kam es zu einem verbalen Disput, bevor der Unbekannte seine Fahrt fortsetzte.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unbekannten wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung dauern an. Die Beamten suchen nun noch Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere suchen die Ordnungshüter einen Zeugen in einem blauen Kleinwagen mit GG-Kennzeichen, der den Vorfall beobachtet haben könnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Bischofsheim: Auto beschädigt/Verdächtiger ermittelt

Weil ein Mann in der Nacht zum Donnerstag (03.08.), gegen 0.45 Uhr, in der Bahnhofstraße ein dort geparktes Auto beschädigte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurden an dem Fahrzeug Kennzeichen abgerissen, der Außenspiegel abgetreten, Scheibenwischer verbogen, das Rücklicht beschädigt und die Motorhaube mit einem roten Stift beschmiert. Ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein an dem Auto befindlicher Aufkleber der „LGBTQ“-Bewegung ein Motiv für die Tat gewesen sein könnte.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten in Tatortnähe aufgrund der vom Zeugen genannten Personenbeschreibung einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei ihm fanden sie neben einer Gartenschere, einem Messer auch einen roten Stift. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: Rüsselsheimer Straße / Staudenring, 65451 Kelsterbach Unfallzeit: 02.08.2023, ca. 21:00 – 21:30 Uhr

Ein 71jähriger Kelsterbacher befuhr mit seinem weißen LKW mit blauer Plane den Staudenring und bog auf die Rüsselsheimer Straße in Richtung Raunheim ab. Von der Rüsselsheimer Straße aus Richtung Kelsterbach näherte sich ein dunkler Kleinwagen ohne Licht und überholte über die durchgezogene Linie den Lkw. Der Fahrer des Lkws erschreckte sich und aufgrund von Gegenverkehr, wich er nach rechts aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Der dunkle Kleinwagen fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, möglicherweise Golf, gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Verkehrsunfall können sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Tel.: 06107 / 71980 melden.