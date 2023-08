Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Einbruch in die Palliativstation Diakonissen Süd

Haßloch (ots) – In der Nacht vom 01.08. auf den 02.08.2023 wurde in die Palliativstation Süd und Vorderpfalz mit Sitz in Haßloch eingebrochen. Hierbei wurden unter anderem Rezepte und drei Würfeltresore entwendet. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder den gestohlenen Rezepten/ Tresoren geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Haßloch (ots) – Am Mittwoch, 03.08.23, ereignete sich gegen 14:00 Uhr an der Einmündung Westrandstraße/Meckenheimer Straße in Haßloch ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige aus Meckenheim missachtete beim Einfahren in die Westrandstraße die Vorfahrt eines 36-jährigen Haßlochers und kollidierte mit ihm. Der Aufprall war so stark, dass der PKW der jungen Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin selbst wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):