RNV-Mitarbeiter verletzt, beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots) – Eine 73-Jährige wird sich wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen. Sie war am 02.08.2023, gegen 17:20 Uhr, in der Straßenbahn ohne gültige Fahrkarte kontrolliert worden. Einen 51-jährigen RNV-Mitarbeiter trat die Frau daraufhin mehrfach, beleidigte und bedrohte ihn.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Mitarbeitende im öffentlichen Personennahverkehr verbal oder sogar körperlich angegangen werden. Wir appellieren daher: Höflichkeit und Respekt sind stabile Säulen unseres Miteinanders. Das gilt nicht nur im Privaten, sondern selbstverständlich auch im Umgang mit allen Mitarbeitenden im öffentlichen Personennahverkehr.

Wer dies missachtet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Taschendiebstahl – Bargeld erbeutet

Ludwigshafen (ots) – Eine 65-Jährige wurde am Mittwoch (02.08.2023), gegen 14.20 Uhr, in der Mundenheimer Straße von einem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem Gespräch bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel mit 180 Euro Bargeld fehlte. Der Mann war bereits verschwunden.

Er war circa 65 Jahre alt, zwischen 1,70m und 1,75m groß und hatte graue Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In mehrere Autos eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.08.2023 zwischen 07-16 Uhr wurden die Fenster von insgesamt 8 Autos (3 davon unter der Hochstraße – Dammstraße/Bürgermeister-Kutterer-Straße und 5 auf dem Messplatz) eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Die Schadenssumme wird derzeit auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen bittet um Hinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Pedelec entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten am Mittwoch (02.08.2023), zwischen 0 und 9 Uhr, ein Pedelec der Marke „KTM“. Das Pedelec war während des Tatzeitraums auf einem Grundstück in der Hölderlinstraße abgestellt und hatte noch einen Zeitwert von circa 4.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Laufe des Mittwochs 02.08.2023 touchierte, vermutlich der Fahrer eines LKWs, beim Abbiegen von der Neckarstraße in die Karolinenstraße ein am rechten Fahrbahnrand befindliches Verkehrsschild. Hierdurch wurde das Schild aus der Verankerung gerissen und Bodenplatten ausgehoben. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Der durch die Unfallflucht entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wechsel in der Leitung der Abteilung Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) – Heute wurde die ehemalige Leiterin der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz, Polizeivizepräsidentin Anja Rakowski, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. Sie übernahm zum 27.03.2023 die Leitung des Polizeipräsidiums Trier und ist damit die erste Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz, die einer Polizeibehörde vorsteht.

Frau Rakowski trat 1990 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein und hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Dabei durchlief sie alle Laufbahnen vom mittleren über den gehobenen bis zum höheren Polizeidienst.

Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war sie seit 2009 zunächst stellvertretende Leiterin der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn.

Danach übernahm sie 2013 die Leitung der Polizeiinspektion Mainz 1 und wechselte 2016 als Referentin in das Ministerium des Innern und für Sport in Mainz, wo sie später die Leitung des Lagezentrums übernahm.

Anschließend übertrug man ihr im Jahr 2019 die Leitung des Präsidialstabs im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik.

Im März 2021 wurde Anja Rakowski zur neuen Leiterin der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz ernannt und war auch hier die erste Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz in dieser herausgehobenen Leitungsfunktion.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Abteilung Polizeieinsatz, Herr Polizeivizepräsident Andreas Sarter, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt.

Der 55-jährige Andreas Sarter, der im Kreis Südliche Weinstraße lebt, wurde 1985 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war danach in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und innerhalb des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig.

Nach dem Studium an der Polizeiführungsakademie (heutige Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er seit 2004 zunächst stellvertretender Abteilungsleiter bei der Bereitschaftspolizei.

Anschließend war er Leiter der Polizeiinspektion Pirmasens und Führungskräftetrainer an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Es folgten acht Jahre im Ministerium des Innern und für Sport. Hier wurde er zunächst als Leiter des Lagezentrums, anschließend als Verkehrsreferent und zuletzt als Einsatzreferent eingesetzt.

Nachdem er seit 2019 Vizepräsident beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz-Hechtsheim war, wechselt er nun nach 22 Jahren, ebenfalls in der Funktion des Vizepräsidenten, wieder ins Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Der Abteilung Polizeieinsatz sind die Polizeidirektionen Landau, Ludwigshafen und Neustadt sowie die Kriminaldirektion und der Führungsstab nachgeordnet.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen.

Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.