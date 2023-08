Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil von zwei Beamten der Wormser Polizei kam es am gestrigen Mittwochabend. Die Beamten waren um kurz vor 22:00 Uhr in der Petrus-Dorn-Straße auf Streife, als ihnen in einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung zur Mainzer Straße plötzlich ein 43-jähriger Wormser mit seinem PKW entgegenkam.

Dieser überholte im dortigen Kurvenbereich verbotswidrig einen Radfahrer und kam in der Folge auf die Gegenspur. Nur durch eine Vollbremsung verbunden mit einem Ausweichmanöver konnte eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 43-Jährigen verhindert werden.

Der Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung auf und unterzog den Fahrer in der

Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei fielen den Beamten sofort deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung auf. Ein Test ergab schließlich einen Wert von knapp 1,7 Promille.

Dem 43-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Worms (ots) – Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde ein 34-jähriger Wormser E-Scooter-Fahrer am gestrigen Dienstagabend. Gegen 20:45 Uhr war der Mann im Kreisverkehr Lutherring/ Andreasstraße/ Willy-Brandt Ring unterwegs, als er von einem 63-jährigen Autofahrer übersehen wurde, der von der Andreasstraße in den Kreisverkehr einfuhr.

Der 34-Jährige kam durch die Kollision zu Fall, verletzte sich glücklicher Weise jedoch nur leicht. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrskontrollen

Alzey (ots) – Am Montag 31.07.2023, wurde in der Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey eine Kontrollstelle von der Polizeiinspektion Alzey eingerichtet. Die Hauptzielrichtung lag in der Feststellung von Fahrzeugführern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ein 60-Jähriger Hesse erklärte gleich zu Beginn seiner Kontrolle, dass er keinen Führerschein habe. Neben dem Fahrer erhielt auch der Fahrzeughalter eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Da auch der Beifahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 23-Jährigen aus Alzey fiel bei der Kontrolle auf, das zwei auf der Rückbank des PKW sitzende Kinder nicht richtig gesichert waren. Der Sicherheitsgurt verlief hinter den Rücken der Kinder, sodass sie lediglich mit dem Beckengurt gesichert waren.

Da der 23-Jährige nicht über vorschriftsmäßige Kindersitze verfügte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Verwarnungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Die Kontrolle weiterer 21 Fahrzeuge verlief ohne Beanstandung.