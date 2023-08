Diebe geschnappt

Mainz (ots) – Am 03.08.2023 gegen 01 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Mainz von einem Reisenden des ICE 697 auf der Strecke von Frankfurt am Main HBF nach Mainz HBF darüber informiert, dass er von 2 Personen bestohlen wurde. Eine Streife des BPOLR Mainz konnte die beiden Beschuldigten im Alter von 19 und 29 Jahren im Zug feststellen.

Während der polizeilichen Kontrolle konnte sowohl das Diebesgut (ein AirTag und ein Fahrradreparaturset) aufgefunden als auch eruiert werden, dass die beiden Personen keinen gültigen Fahrschein besaßen. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den 29-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen des Erschleichens von Leistungen bestand.

Da er die 331 EUR Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde der 29-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rohrbach, zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen, verbracht.

Sein 19-jähriger Komplize brach während des Aufenthalts in der Dienststelle zusammen und wurde seitens der Beamten erst versorgt. Ein unverzüglich alarmierter Rettungswagen verbachte den Beschuldigten zur weiteren ärztlichen Betreuung ins Krankenhaus.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl sowie

des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Die Bundespolizei möchte im Rahmen des festgestellten Sachverhalts nochmals auf die europaweite Präventionskampagne „Stop Pickpockets“ hinweisen und bittet alle Reisenden sich über die Tricks der Taschendiebe unter www.stop-pickpockets.eu zu informieren und ihr Reisegepäck nicht unbeaufsichtigt abzustellen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall auf BAB60

Mainz (ots) – Mit Beginn des Feierabendverkehrs, kam es auf der BAB60, in Fahrtrichtung Mainz, zwischen der Anschlussstelle Lerchenberg und dem Autobahndreieck Mainz zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge befuhren hintereinander die Autobahn, auf dem linken Fahrstreifen.

Aufgrund stockenden Verkehrs musste das vordere Fahrzeug verlangsamen. In der Folge fuhren drei weitere Personenkraftwagen auf. Die Fahrerin und die drei Fahrer der Personenkraftwagen wurden nur leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und den Räumungsarbeiten war die BAB60 nur mit einer Fahrspur befahrbar.

Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Es kam zu erheblichem Rückstau.

Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern hohen Schaden

Mainz-Oberstadt (ots) – Am 01.08.2023 wurde eine über 90-jährige sehbehinderte Mainzerin von einer angeblichen Bankmitarbeiterin darüber informiert, dass über 3.000 EUR von ihrem Konto für eine Reise abgebucht wurden, diese aber zurückgeholt werden konnten.

Zudem behauptete Sie, dass das Bankkonto der Mainzerin nicht sicher sei und diese 5.000 EUR abheben und bei sich zuhause aufbewahren solle, was sie auch tat. Bei ihrer Bank wurden jedoch aufmerksame Bankmitarbeiter auf das nervöse Verhalten der über 90-Jährigen aufmerksam und konfrontierten diese, woraufhin die Polizei verständigt wurde und Schäden

verhindert werden konnten.

Sprayer beim Sprühen angetroffen

Mainz-Mombach (ots) – Nach einem Hinweis kann die Polizei am frühen Mittwochabend vier Personen an einem Betonpfeiler der Mombacher Hochtangente beim Sprühen von Graffitis antreffen. Bei der Kontrolle werden bei zwei 25-jährigen Männern dafür typische Utensilien aufgefunden.

Bei einer Person wird auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. In einem Fall zusätzlich wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

E-Scooter-Fahrer fällt Streife vor die Füße

Mainz-Neustadt (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr fällt einer Streife des

Neustadtreviers (PI Mainz 2) ein E-Scooter-Fahrer nahezu wörtlich vor die Füße. Sie beobachten während einer normalen Streifenfahrt, wie ein 22-jähriger Mainzer im Kaiser-Wilhelm-Ring gegen einen geparkten PKW prallt, zu Boden stürzt, direkt wieder aufstand und weiterfuhr.

Nur kurz darauf kann der junge Fahrer angehalten werden. Er steht erheblich unter Alkoholeinfluss und erreicht bei einem Alcotest einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wird später eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss nun mit Ermittlungen wegen der Alkoholisierung und der Fahrerflucht rechnen. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden.

Verkehrskontrollen, wieder Gurt- und Handyverstöße

Mainz-Mombach (ots) – Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei (PP ELT) führte das

Neustadtrevier (PI Mainz 2) am Mittwochvormittag Verkehrskontrollen unter der Hochtangente der Mombacher Straße durch. Insgesamt wurden 51 Fahrzeuge angehalten. In zehn Fällen waren die Fahrer oder Fahrerinnen nicht angeschnallt und zahlten jeweils 30 EUR Verwarngeld.

In einem Fall war ein Kind nicht richtig gesichert. Auch dies zog ein Verwarngeld in Höhe von 30 EUR nach sich.

In zehn Fällen nutzten die Fahrer oder Fahrerinnen ein Handy. Sie werden in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid über 100 EUR erhalten und müssen mit einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Die Polizei Mainz führt diese Kontrollen auch zukünftig an unterschiedlichen Stellen und in unregelmäßigen Abständen durch.

Beinahe alkoholisiert gefahren – Polizei war zum Glück da

Mainz (ots) – Weil es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch in der Neubrunnenstraße kam, mussten für die dringend notwendigen Arbeiten 3 geparkte Autos beiseite gefahren werden. Durch die Mitarbeiter der Stadtwerke Mainz wurde hierzu die Polizei hinzugezogen, die dann zwei Fahrzeugbesitzer ausfindig machen konnte, welche ihre Autos sofort wegfuhren.

Für das dritte Auto wurde ein Abschleppunternehmen bestellt, welches auch kurz darauf eintraf. Kurz vor diesem traf jedoch auch der Besitzer ein und hätte sein Auto wegfahren

können. Jedoch fiel den Polizisten im Gespräch mit dem 25-Jährigen Alkoholgeruch auf.

Ein Atemalkoholtest erbrachte dann auch einen Wert von über einem Promille. Hätte der Besitzer sein Fahrzeug weggefahren, hätte er sich einer Straftat, nämlich „Trunkenheit im Straßenverkehr“ schuldig gemacht und sein Führerschein wäre sichergestellt worden. Da aber nun der Schlüssel des PKW verfügbar war, wurde dieser mit Einwilligung des Besitzers umgeparkt, musste nicht abgeschleppt werden und es wurden Kosten gespart.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 02.08.2023 gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Hitchinstraße einen 25-jährigen Fahrzeugführer, der der Streife zuvor auf der Stadtstraße (Umgehung Bingen, alte B9) durch mehrfaches Überfahren der Mittellinie auffiel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer sowohl Alkoholgeruch wahrgenommen, als auch deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden.

Der Fahrer verweigerte sowohl den Atemalkohol-, als auch einen Drogenschnelltest.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wird nun der zuständigen Strafverfolgungsbehörde übermittelt.