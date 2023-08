Assistenzsysteme eines Pkw abmontiert und geflüchtet – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, montierte eine bisher unbekannte Täterschaft die Frontsensoren, einschließlich der Steuerelektronik, eines geparkten Audi ab und flüchtete unerkannt. Der Pkw war während des Tatzeitraums auf einem Parkplatz am Friedensplatz geparkt.

Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet nun Zeuge, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Falscher Gang gewählt – Unfall bei Einparkversuch verursacht hohen Sachschaden

Mannheim (ots) – Die 27-jährige Fahrerin eines Teslas verwechselte bei ihrem Einparkversuch am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr in der Straße „Beim Johannkirchhof“ versehentlich den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang. Sie fuhr in der Folge auf den vor ihr geparkten Mercedes auf und schob diesen, durch die Wucht des Aufpralls, auf einen VW sowie einen weiteren Mercedes auf.

Bei dem Missgeschick wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand lediglich ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unfall aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn

Mannheim (ots) – Eine an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse unangepasste Geschwindigkeit war am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ursächlich für einen Unfall auf der B 38a. Die 19-jährige Fahrerin eines Jeeps verlor auf dem Beschleunigungsstreifen der B 36 auf die B 38a in Fahrtrichtung Neckarau bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihAuto und geriet ins Schleudern.

Hierbei kollidierte sie zunächst mit dem KIA einer 31-Jährigen, die sich auf dem linken

Fahrstreifen befand, und im weiteren Verlauf mit der Leitplanke. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach Vorfahrtsverstoß beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Audis den Blumenauer Weg in Richtung Frankenthaler Straße. Im Kreuzungsbereich der Kirchgartshäuser Straße missachtete die 40-jährige Fahrerin eines KIA, welche in Richtung Erdenwerk unterwegs war, dessen Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach erfolgter Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Polizei schleppt nicht ab abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.