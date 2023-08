Unbekannte entwenden verschlossenes Mountainbike

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bisher unbekannte

Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch

09.00 Uhr, ein in der Goethestraße mittels Fahrradschloss gesichertes

Mountainbike. Auf bisher unbekannte Weise entfernten die Unbekannten das

Fahrradschloss und flüchteten mitsamt dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der

Diebstahlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Täterhinweise sind

bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 0621/1743310

entgegengenommen.

Mit und unter Drogen auf der Autobahn unterwegs

Ketsch/A6 (ots) – Am Mittwoch kontrollierte gegen 17:30 Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim einen Audi, der auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Als dessen 37-jähriger Fahrer seinen Führerschein vorzeigen sollte, räumte dieser ein, dass er gar keinen habe. Zeitgleich fiel ein starker Geruch nach Cannabis auf, der aus dem geöffneten Fahrzeugfenster nach draußen drang.

Bei einer Durchsuchung fand die Polizei einen Beutel mit knapp 20 Gramm Marihuana in der Türverkleidung. Darüber hinaus wies der Fahrer Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Die Drogen wurden beschlagnahm und der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Selbstverständlich durfte er auch nicht weiterfahren. Er muss mit einer Anzeige wegen Drogenbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

Glasscheibe einer Haltestelle beschädigt – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Donnerstag wurde durch Unbekannte die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens in der Bahnhofstraße, in der Zeit zwischen 01:40 Uhr und 04:15 Uhr, auf bisher ungeklärte Weise derart beschädigt, dass diese vollständig zersprang. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Ladenburg hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Rotlicht missachtet

Weinheim (ots) – Aufgrund eines missachteten Rotlichts kollidierten am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Moltkestraße in Weinheim. Die 58-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Moltkestraße in Richtung Bergstraße unterwegs und missachtete an der dortigen Kreuzung das für sie geltende und angezeigte Rotlicht der Ampelanlage.

Beim Einfahren in die Kreuzung stieß sie mit der 31-jährigen Fahrerin eines Hyundai zusammen, die ordnungsgemäß die Bergstraße befuhr. Beide Fahrerinnen konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Der Citroen war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt.

Frontalzusammenstoß auf der Lindenstraße mit mehreren Verletzten

Neulußheim (ots) – Am Donnerstag gegen 07:30 Uhr in der Hockenheimer Straße ein

Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die beiden verletzten Personen wurden u.a.

mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Ein Auto fuhr von Hockenheim in Richtung Neulußheim und geriet aus bislang noch

unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden

Auto zusammen.

Nach erfolgter Unfallaufnahme und nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden,

konnte die Fahrbahn gegen 09:30 Uhr wieder freigegeben werden.