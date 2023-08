Vermeintliche Bedrohungslage im Zug

Karlsruhe-Durlach (ots) – Mittwochmittag (2. August) ist es im IRE 1 zu einer vermeintlichen Bedrohungslage gekommen. Der Zug wurde am Bahnhof Karlsruhe-Durlach gestoppt. Bundes- und Landespolizei rückten mit starken Kräften an. Eine Gefahrenlage konnte letztlich nicht bestätigt werden. Gegen 13:20 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe durch die Deutsche Bahn AG die Information über eine männliche, bewaffnete Person im Zug.

Bundes- und Landespolizei rückten umgehend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zum

Bahnhof Karlsruhe-Durlach aus, wo der betroffene Zug zwischenzeitlich angehalten wurde. Die männliche Person wurde vor Ort im Zug sitzend angetroffen. Bei einer Durchsuchung des Betroffenen wurden ein Hackbeil und ein Einhandmesser aufgefunden. Diese wurden sichergestellt.

Durch Ermittlungen vor Ort, unter anderem durch Auswertung von Zeugenaussagen, wurde eine Gefahrenlage jedoch ausgeschlossen. Der Mann saß demnach zwar mit seinen Messern auf seinem Platz, bedrohte jedoch keine Reisenden. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Kreis Karlsruhe

Schwangere Frau bei Auffahrunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Auf der Bundesstraße 35 bei Bretten kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 36-jährige Frau verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die schwangere Frau gegen 06:45 Uhr auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten.

An der Kreuzung B35/B293/Karlsruher Straße hielt die sie mit ihrem Nissan Verkehrsbedingt an einer Ampel. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete, fuhr ein nachfolgender LKW offenbar von hinten auf das Fahrzeugheck des Kleinwagens auf. Anschließend fuhr der Lastkraftwagenfahrer auf der B293 in Richtung Knittlingen davon. Nach einer kurzen Verfolgung stellte eine alarmierte Polizeistreife den 36-jährigen Unfallverursacher.

Die Frau klagte nach dem Auffahrunfall über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Kinder, die sich bei dem Unfall ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt.

Der Unfallschaden wird nach derzeitigem Sachstand auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen nach mehreren PKW-Aufbrüchen gesucht

Bruchsal (ots) – Zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 09:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Bruchsal mehrere Fahrzeuge der Marke BMW auf und entwendeten hochwertige Fahrzeugteile. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren die Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt in

Tiefgaragen in der Nelly-Sachs-Straße und im Elie-Wiesen-Weg sowie auf einem öffentlichen Parkplatz in der Franz-Siegel-Straße abgestellt.

Bei den insgesamt vier in einer Parkgarage untergestellten BMW schlugen die Diebe eine

Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Fahrzeuginnere. Um in den auf einem Parkplatz geparkten Wagen zu gelangen, überwanden die Unbekannten offenbar das Keyless-Go-System.

Im Anschluss entwendeten die Diebe Multifunktions- und Sportlenkräder, eingebaute Navigationssysteme sowie eine geringe Bargeldsumme und persönliche Gegenstände. Der Sach-und Diebstahlschaden beläuft sich in allen Fällen auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.