Grünstadt, Mertesheim: Schwerer Verkehrsunfall L395 (Eistalstraße)

Grünstadt / Mertesheim (ots) – Am 02.08.2023, gegen 17:04 Uhr, ereignete sich auf der L395 (Eistalstraße) zwischen Grünstadt (OT Asselheim) und Mertesheim ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug eines 59-Jährigen in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Pkw einer 41-jährigen Verkehrsteilnehmerin zusammen. Die Frau und ihre 6-jährige Tochter wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise lediglich leicht verletzt und in der Folge in umliegenden Krankenhäusern weiter behandelt. Der Unfallverursacher musste vor Ort reanimiert werden und befindet sich derzeit in einem kritischen Gesundheitszustand. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Gutachter hinzugezogen.