Karlsruhe – Fußballbegegnung des KSC gegen den Hamburger SV – Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe

und der Stadt Karlsruhe:

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC im ersten Heimspiel

der laufenden Saison der 2. Fußballbundesliga den Hamburger SV im unlängst

fertiggestellten BBBank Wildpark. Im Vorfeld der Fußballbegegnung empfiehlt die

Polizei aufgrund der besonderen Verkehrssituation unterschiedliche Anreisewege

für Heim- und Gästefans auf dem Weg ins Stadion.

Spätestens um 11:30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den

Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum

Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt. Aufgrund der Sperrung ist mit

erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass alle Fans des Karlsruher SC, die mit

Kraftfahrzeugen anreisen, das Stadion nicht aus Richtung Willy-Brandt-Allee

ansteuern, denn von dort ist die Durchfahrt nur zum Gästebereich des

Birkenparkplatzes möglich. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu Fuß oder

mit dem Fahrrad aus dieser Richtung zum Stadion kommen, müssen sich darauf

einstellen, dass der Verkehr auf dem Weg zu den Eingängen der Ost- und

Südtribüne kurzfristig angehalten wird.

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost-

und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung

Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche

Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Karten für die West- oder Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche

Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß den

Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den Schlossgarten aufzusuchen.

Freie Parkmöglichkeiten in den umliegenden Parkhäusern werden über das

Verkehrsleitsystem ausgewiesen.

Lageabhängig kann es im Umfeld des Durlacher Tors sowie des Stadions zu

kurzfristigen Verkehrsstörungen kommen.

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser

Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten. Im Falle

einer Anreise über die Bundesautobahn 5 wird dringend empfohlen, diese bereits

an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die

Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach

Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer

Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den

Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem

Gästebereich im Stadion. Ab der Ausfahrt Karlsruhe-Neureut ist der Weg

ausgeschildert.

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung wird die Polizei am Sonntag mit

ausreichenden Kräften im Einsatz sein und gemeinsam mit Ordnern des KSC für die

Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer in und um das Stadion sorgen.

Die Polizei weist auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie

der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst

berauschte Personen nicht gestattet ist.

Tatverdächtiger zweier Tankstellenüberfälle ermittelt und festgenommen

Karlsruhe (ots) – Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der Grabener Straße in

Neureut am Abend des 21. Juni führten die Ermittlungen des Raubdezernates der

Kriminalpolizei Karlsruhe zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Am Dienstag

nahmen die Beamten einen 18-jährigen Mann fest. Der deutsche Staatsangehörige

steht zudem im Verdacht, bereits im März einen weiteren bewaffneten

Tankstellenüberfall in Linkenheim-Hochstetten verübt zu haben.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Festnahme nach Sachbeschädigungen an mehreren Geländefahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei Personen vorläufig

fest, die mutmaßlich bei mehreren Kraftfahrzeugen in Karlsruhe die Luft aus den

Reifen ließen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stehen eine 20-jährige Frau und ein

27-jähriger Mann im Verdacht in der Nacht von Montag auf Dienstag an insgesamt

15 Fahrzeugen in den umliegenden Straßen des Durlacher Tors die Luft aus den

Reifen gelassen zu haben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich offenbar

zielgerichtet um hochwertige Geländewägen. An den Autos wurden Flugzettel

sichergestellt, in denen offensichtlich auf die Klimaerwärmung Bezug genommen

wird.

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen und einer sofort eingeleiteten

polizeilichen Fahndung wurden die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später in

der Oststadt vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe übernimmt die weiteren Ermittlungen und widmet

sich der Frage, ob eine Verbindung zu vergangenen, ähnlich gelagerten Fällen

besteht.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721-666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Fahndungserfolg nach Einbruch in Spielhalle – Drei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Eggenstein-Leopoldshafen in der Nacht

auf Montag nahm die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig fest. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Männer im Alter zwischen 26 und 50

Jahren im Laufe des DIenstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die drei Tatverdächtigen am

frühen Montagmorgen gegen 02:52 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Spielhalle im

Hagsfelder Weg in Eggenstein und entwendeten einen Spielautomaten. Die

alarmierte Polizei leitete daraufhin intensive Fahndungsmaßnahmen unter

Einbindung eines Polizeihubschraubers ein. Der geöffnete Spielautomat wurde

unweit des Tatorts aufgefunden.

Verkehrsteilnehmer meldeten kurze Zeit nach dem Einbruchsalarm einen

Verkehrsunfall in Leopoldshafen, bei dem die Insassen des Verursacherfahrzeugs

zu Fuß vom Unfallort geflüchtet waren. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich

bei den flüchtigen Unfallbeteiligten mutmaßlich um die Einbrecher handelte. Zwei

der drei Tatverdächtigen wurden daraufhin in einem Taxi vorläufig festgenommen.

Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter konnte zunächst entkommen. Umfangreiche

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu einem Karlsruher Hotel,

in dem der flüchtige Mittäter untergekommen war. Nach kurzer Fahndung konnte er

am Montagabend in Karlsruhe vorläufig festgenommen werden.

Bei der Festnahme der Männer stellten die Ermittler Bargeld in Höhe von 935 Euro

sicher, welches mutmaßlich aus den Spielautomaten entwendet worden war.