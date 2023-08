Mannheim: Nach Unfall unbehelligt weitergefahren

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 08.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer

die Carl-Benz-Straße von der Waldhofstraße aus kommend. Auf Höhe einer Bäckerei

bog er nach links in die Murgstraße ab. Beim Abbiegevorgang schwenkte der

Anhänger des LKW etwas zu weit zur Seite und touchiert hierbei einen am

Straßenrand geparkten Fiat eines 72-Jährigen. In Folge wurde die Seitenscheibe

der Fahrertür des Fahrzeugs eingeschlagen, der linke Außenspiegel abgerissen und

die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Durch eine Zeugin wurde der Fahrer

auf den Unfall aufmerksam gemacht, den er scheinbar nicht bemerkt hatte. Der

Fahrer blieb im Fahrzeug sitzen, drehte sich zu dem beschädigten Fahrzeug um und

wartete noch kurz ab, bevor er dann jedoch seine Fahrt fortsetzte. Durch die

Angaben der Zeugin konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Er muss sich nun

wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden wird auf etwa 2.500

EUR geschätzt.

Mannheim: Geldbörse aus Rollator entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Dienstagvormittag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr war ein

Senior in den O 6 – Quadraten mit seinem Rollator unterwegs, als eine bislang

unbekannte Täterschaft ihm seine Geldbörse aus der vorderen Ablage des Rollators

entwendete. Der Diebstahlsschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/ 77769-0 zu melden.

Mannheim: Leitplanke durch heruntergefallene Strohballen beschädigt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen vor 09:45 Uhr verlor ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin eines landwirtschaftlichen

Fahrzeuges mehrere Ballen Stroh und flüchtete im Anschluss. Der oder die

Unbekannte fuhr zu einer noch nicht genau verifizierbaren Uhrzeit die

Theodor-Storm-Straße entlang. Als dieser /diese nach rechts in die Siebenbürger

Straße abbiegen wollte, fielen gleich mehrere Strohballen von dem Fahrzeug auf

die Straße. Durch die Strohballen wurde eine Leitplanke beschädigt. Die Höhe des

Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen

beobachten konnten, bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Tel.: 0621/71849-0 zu melden.