Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

verschaffte sich zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 09 Uhr gewaltsam Zutritt

zu Büroräumlichkeiten in der Hauptstraße. Hierzu hebelte sie mit einem Werkzeug

gewaltsam das Fenster auf. Die Täter oder Täterinnen durchwühlten sämtliche

Schränke und entdeckten hierbei eine Geldkassette. Diese brachen sie auf und

entwendeten das Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch

der Diebstahlsschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Auch die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern oder Täterinnen

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter:

06222-57090.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kosmetikstudio

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag hebelte eine bislang

unbekannte Täterschaft zwischen 1 Uhr und 8 Uhr ein bodenlanges Außenfenster zu

einem Kosmetikstudio „Im Sterzwinkel“ auf. Hiernach begab sich die unbekannte

Täterschaft in den Empfangsbereich und entwendete hier eine abschließbare

Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Im Anschluss begab sich die

Täterschaft durch eine unverschlossene Zwischentür in den privat genutzten

Wohnraum der Inhaberin. Durchsucht wurden die Räumlichkeiten jedoch nicht.

Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft das Gebäude mit der

Geldkassette.

Zeugen die Hinweise auf die Tat oder die unbekannten Täter oder Täterinnen geben

können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Schriesheim zu melden, unter:

06203-61301.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf dem E-Bike unterwegs

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Weinheim

fiel am Dienstag, um kurz vor Mitternacht, ein E-Bike auf, das in

Schlangenlinien auf der Breslauer Straße in Richtung Multring unterwegs war. Als

sie den 55-jährigen Fahrer kontrollieren wollte, verlor dieser beim Absteigen

das Gleichgewicht. Im Gespräch ergaben sich weitere Hinweise, dass der Mann

unter Alkoholeinfluss stand. So ging von ihm eine deutliche Fahne aus, er lallte

und konnte nur stark verzögert auf Fragen antworten. Ein Atemtest ergab einen

Wert von fast 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde

die Weiterfahrt untersagt.

Der 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrug mit angeblichem Prinzen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 74-Jähriger aus Hockenheim lernte

über das Internet einen Mann kennen, der sich als Prinz eines arabischen Landes

ausgab. Tatsächlich handelte es sich aber um einen Betrüger, dem es gelang das

Vertrauen des Seniors zu erlangen. Der bislang unbekannte Täter erzählte, dass

er nach Deutschland reisen wolle. Allerdings habe er vor, seine wertvolle

Staatskarosse überführen zu lassen. Aus vorgetäuschten Gründe wäre es ihm jedoch

nicht möglich, die anfallenden Zollgebühren zu begleichen. Der angebliche Prinz

überredete den 74-Jährigen an seiner statt eine Summe von mehreren tausend Euro

zu überweisen. Als er dann der Kontakt abbrach, wandte sich der Hockenheimer am

Dienstag an die Polizei.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in einer Tiefgarage – Zeugen gesucht!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In einer Tiefgarage am Vertusplatz wurden

durch eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Sonntag und

Dienstag, 08 Uhr, zwei Deckenlampen mit Farbspraydosen beschmiert. Weiterhin

öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Schrank, in welchem Pulverfeuerlöscher

gelagert wurde und versprühten deren Inhalt. Hierbei wurden außerdem zwei in der

Tiefgarage geparkte Fahrzeuge mit dem Pulver besprüht. Die Höhe des

Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Meckesheim hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06226/1336

entgegen.

Hockenheim / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Aquaplaning und Unachtsamkeit führen zu Unfällen auf der BAB 6

Hockenheim / Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einer Kollision aufgrund

von Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel kam es am Dienstag, gegen 12.30 Uhr,

auf der BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der TuR-Anlage

Hockenheim. Hierbei übersah die Fahrerin eines Mercedes beim Wechsel vom linken

auf den rechten Fahrstreifen den in gleicher Richtung und Fahrthöhe befindlichen

Sattelzug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unfallursächlich für die Kollision eines Smart-Fahrers mit der Betongleitwand am

Dienstag war eine an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse unangepasste

Geschwindigkeit. Aufgrund des entstehenden Aquaplanings verlor auf der BAB 6, in

Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Anschlussstelle Sinsheim/Süd und der

Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt, der Fahrer des Smarts gegen 21.30 Uhr die

Kontrolle über seinen PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Airbags

ausgelöst. Der Fahrer kam vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus und konnte

dieses aber wenig später schon wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein

Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei

Mannheim kam es zu einer kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigung, da der linke

Fahrstreifen gesperrt werden musste.

St. Leon-Rot / Hemsbach / Walldorf / Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Auffahrunfälle auf der BAB 5 und der B 3

St. Leon-Rot / Hemsbach / Walldorf / Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

Dienstag kam es im Rhein-Neckar-Kreis zu mehreren Auffahrunfällen, auf Grund von

zu geringem Sicherheitsabstands und einer nicht an die Verkehrslage angepassten

Geschwindigkeit.

Auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf,

musste die Fahrerin eines Volvos gegen 10.00 Uhr aufgrund stockenden Verkehrs

ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer

eines Fords nahm dies zu spät wahr, fuhr dem Auto der Dame auf und schob den

Volvo auf einen weiteren Volvo auf. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren

tausend Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der gleiche Unfallhergang ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der BAB 5 von

Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auch hier stockte der Verkehr. Der

Fahrer eines Daimler-Benz musste vollständig abbremsen und die dahinterfahrende

Fahrzeugführerin eines Opels konnte den Auffahrunfall, trotz eingeleiteter

Gefahrenbremsung, nicht mehr verhindern. In diesem Fall konnten beide

Unfallbeteiligte, nach erfolgter Unfallaufnahme, ihre Fahrt unverletzt

fortsetzen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000EUR.

Wenig später, gegen 15.00 Uhr, kollidierte die Fahrerin eines VW mit einem

vorausfahrenden Wohnwagen-Gespann auf der BAB 5 zwischen dem AK Walldorf und der

AS Walldorf/Wiesloch. Ursächlich war in diesem Fall nach ersten Erkenntnissen

ein zu geringer Abstand, wodurch ein Sachschaden von im mittleren vierstelligen

Bereich entstand.

Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr am Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, der Fahrer eines

VW, kurz vor der Einmündung der L 594a bei Nußloch, auf den verkehrsbedingt

abbremsenden Fahrer eines Seats auf. Die beiden Unfallbeteiligten waren auf der

B 3 aus Heidelberg in südliche Richtung unterwegs. Der VW war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden von 15.000EUR.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet – Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter

wurde in der Zeit zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, die

Beifahrerscheibe eines in der Industriestraße geparkten Opel eingeschlagen.

Anschließend entwendete der oder die Unbekannte einen Geldbeutel mitsamt

Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchtete.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06205/2860-0

entgegen.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brennender Lkw löst Feuerwehreinsatz aus

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 15 Uhr geriet eine

Batterie eines Lkws während der Fahrt aus bislang unbekannten Gründen in Brand.

Der 58-jährige Fahrer handelte schnell und parkte das brennende Fahrzeug am

Straßenrand ab. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr. Den Einsatzkräften der

freiwilligen Feuerwehr Wiesenbach gelang es, den in Brand geratenen Lkw schnell

zu löschen. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Die Höhe des Sachschadens

ist noch nicht bekannt.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Pkw durch Unbekannte mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag,

11 Uhr, wurden gleich elf Fahrzeuge durch eine bislang unbekannte Täterschaft

beschädigt. Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt in der Kurpfalzstraße am

Fahrbahnrand geparkt. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte die

Täterschaft sämtliche an der Örtlichkeit geparkte Fahrzeuge. An zwei VW und

einem Nissan wurden sogar die Autoreifen zerstochen.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um vier VW und jeweils einen

Nissan, Ford, Fiat, Opel, Peugeot, Kia, Suzuki.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer rastete aus – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 18-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem

BMW auf der K 4182 von Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Ehrstädt. In einer Kurve

kam ihm um kurz nach 19 Uhr ein grauer Audi entgegen. Beide Autos fuhren nahe

der Mittellinie, so dass die Fahrer gegenlenken mussten. Nach ersten

Erkenntnisse kam es dabei aber zu keiner Berührung der Fahrzeuge, weshalb der

18-Jährige seine Fahrt fortsetzte. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Audi

augenscheinlich gewendet hatte und sich nun mit hoher Geschwindigkeit von hinten

näherte. Der Audi überholte ihn, scherte dann aber sehr knapp vom dem BMW wieder

ein und bremste den 18-Jährigen gezielt bis zum Stillstand aus. Dabei wäre es

beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen. Nur wenige Zentimeter voneinander

entfernt kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Der 39-jährige Fahrer des Audis stieg

aus, rannte auf die Fahrerseite des BMW und trat gegen den Außenspiegel.

Anschließend hämmerte er gegen die Seitenscheibe und öffnete die Fahrertüre.

Dabei schrie er, augenscheinlich außer sich vor Zorn, den 18-Jährigen an und hob

drohend eine Faust. Schließlich griff der 39-Jährige ins Fahrzeuginnere, zog den

Autoschlüssel ab und warf diesen in ein Feld. So ließ er den unter Schock

stehenden jungen Mann zurück und fuhr in Richtung Ehrstädt davon.

Allerdings kehrte er kurze Zeit später wieder zurück, dieses Mal in Richtung

Steinsfurt fahrend. Der Lenker des Audis hielt kurz, ließ das Fenster herunter,

beleidigte den 18-Jährigen und raste davon.

Die Polizei leitete die Ermittlungen gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen

hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung, Sachbeschädigung und

Bedrohung ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Kombination aus Alkohol und Medikamenten führte fast zu Unfall

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einer Streife des Polizeireviers

Schwetzingen fiel am Dienstag, gegen 11 Uhr, ein VW auf, der in Schlangenlinien

auf der B 535 in Richtung Heidelberg unterwegs war. Unmittelbar nach dem

Plankstadter Tunnel zog das Auto zu weit nach links und geriet kurzzeitig in den

Grünstreifen. Als die 67-jährige Fahrerin auf die rechte Spur wechseln wollte,

übersah sie ein dort fahrendes Wohnmobil. In letzter Sekunde riss sie das

Lenkrad herum, so dass eine Kollision ausblieb. Als die Streife die Frau aus dem

fließenden Verkehr lotste und kontrollierte, zeigte sich, dass die 55-Jährige

mit etwas mehr als 0,5 Promille alkoholisiert war. Zudem hatte sie mehrere

Medikamente zu sich genommen, die sich, insbesondere in Kombination mit Alkohol,

negativ auf die Verkehrssicherheit auswirken. Ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt. Nach einer Blutprobe untersagte die Polizei ihr die Weiterfahrt.

Gegen sie wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auf Grund der

Kombination von Alkohol und Medikamentenbeeinflussung ermittelt.

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Auf Drogen in den Acker gefahren

Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag fuhr ein 35-Jähriger mit

seinem Seat auf der K 4106 von Moosbrunn in Richtung Allemühl. Um kurz nach

13:30 Uhr verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Auto,

kam nach links von der Fahrbahn ab, schlitterte zwischen zwei Bäumen hindurch

und blieb schließlich auf einem Acker stehen. Dabei verletzte sich der

35-Jährige leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein

Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Mann Anzeichen

einer Drogenbeeinflussung aufwies. Ein Urintest ergab einen positiven Nachweis

von Kokain. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein

abgeben.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auf Grund einer

Drogenbeeinflussung ermittelt.