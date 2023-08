Heidelberg: 68-Jährige fällt auf Messenger-Betrug rein und überweist Geld an Betrüger

Heidelberg (ots) – Am Montagvormittag erhielt eine 68-Jährige per Whatsapp (oder

Messengerdienst) eine Nachricht, in der ihr vorgegaukelt wurde, dass es sich

beim Absender um ihren Sohn handele, der eine neue Telefonnummer habe.

Gleichzeitig wurde die Seniorin gebeten, eine Rechnung per Überweisung für

diesen zu tätigen.

Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die Dame im Folgenden eine Summe von

rund 2.000 Euro auf die in der Nachricht angegebenen Bankverbindung. Später

versuchte der Whatsapp-Kontakt sie noch zu einer weiteren Überweisung zu

bewegen. Hier wurde die 68-Jährige jedoch misstrauisch und bat um einen

persönlichen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes. Daraufhin meldete sich die

Person nicht mehr. Die Seniorin kontaktierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Dieser Fall zeigt abermals, wie wichtig es ist, – insbesondere ältere Menschen –

vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes hat daher gerade

eine neue Aufklärungskampagne und eine Themenwoche dazu gestartet. Nähere

Informationen und weitere Materialien dazu finden Sie hier: https://www.polizei-

beratung.de/presse/detailseite/messenger-betrug-nachfragen-schuetzt/

Heidelberg: Diebstahl, Fluchtversuch, vorläufige Festnahme und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 01:10 Uhr

entwendete ein 26-Jähriger in einer Tankstelle in der Rohrbacher Straße die

Geldbörse eines 71-Jährigen und ergriff hiernach die Flucht. Ein Zeuge lief dem

Täter hinterher und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eilten hinzu und konnten so

den 26-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Den entwendeten Geldbeutel

führte er noch bei sich. Als der 26-Jährige auf das Polizeirevier gebracht

werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Bei den Angriffen des 26-Jährigen auf die

Einsatzkräfte wurde ein Polizeibeamter an seiner Hand leicht verletzt. Da der

Mann unter Einfluss von Alkohol gestanden haben soll, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Nach der Durchführung der erforderlichen strafprozessualen

Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen.

Der Geldbeutel konnte wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden, der sich

sehr erleichtert zeigte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen den Mann unter anderem

wegen Diebstahl. Außerdem muss er sich wegen Beleidigung, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

verantworten.

Heidelberg: Rund 50.000 Euro Schaden nach Vollbrand – zwei Pkw beschädigt

Heidelberg (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

Montagnachmittag ein Mercedes in Vollbrand. Um 18 Uhr fuhr ein 34-Jähriger den

Drei-Eichen-Weg entlang, als dieser ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmen

konnte. Daraufhin parkte der 34-Jährige den Pkw auf einem Parkplatz ab. Kurz

darauf stieg Rauch aus dem Motorraum und der Pkw fing Feuer. Durch die

hinzugerufenen Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das nun in

Vollbrand stehende Fahrzeug vollständig gelöscht werden. Da die Flammen ebenso

auf einen daneben geparkten BMW übergriffen, musste auch hier die Feuerwehr

tätig werden. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise

wurde hierbei niemand verletzt.