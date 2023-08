Bergstrasse

Heppenheim: Ordnungshüter führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Heppenheim (ots) – Am Dienstagabend (1.8.) führten Beamtinnen und Beamte der

Polizeistation Heppenheim, in der Zeit zwischen 22.45 und 00.20 Uhr,

Geschwindigkeitskontrollen in der Lorscher Straße durch. Die erlaubte

Höchstgeschwindigkeit an dieser Messstelle liegt bei 60 km/h. Insgesamt

überschritten 10 Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 28-jähriger Mann aus Bensheim, der eine

Geschwindigkeit von 91 Stundenkilometern auf dem Tacho hatte. Ihn erwartet nun

ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, einen Punkt in Flensburg sowie ein

einmonatiges Fahrverbot. Berichterstatterin: Bürner, Polizeikommissarin

Polizeistation Heppenheim

Mörlenbach: Vollsperrung nach Unfall auf der Bundesstraße 38/Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Mörlenbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.08.), gegen 12.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 38, kurz vor dem Abzweig in Richtung Reisen, ein Unfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten auf der Strecke ein 37 Jahre alter Autofahrer und ein 64-jähriger Wagenlenker aus bislang unbekannter Ursache. Der 64 Jahre alte Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Männer wurden bei dem Zusammenstoß nicht unerheblich verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten ist die Bundesstraße 38 zwischen dem Abzweig nach Reisen und dem Saukopftunnel derzeit noch in beiden Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden per Rundfunkwarnmeldung gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Neben Beamten der Polizeistation Heppenheim waren unter anderem Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Die Polizeistation Heppenheim ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut. Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs / Polizei stoppt 17-jährigen Rollerfahrer

Weiterstadt (ots) – Weil ein 17 Jahre alter Rollerfahrer in der Nacht zum

Mittwoch (2.8.) auf der Lagerstraße ohne Helm unterwegs war, stoppte ihn eine

Streife des 3. Polizeireviers.

Gegen 2 Uhr kam den Ordnungshütern der Roller, besetzt mit zwei Personen, an der

Ecke zur Landstraße 3113 entgegen. Weil beide keinen Helm trugen, entschlossen

sich die Beamten das verdächtige Fahrzeug zu kontrollieren. Offenbar versuchten

sie vor der Polizei zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte die

Streife sie schließlich stoppen. Wie sich herausstellte, war der 17 Jahre alte

Fahrer nicht nur ohne Helm, sondern auch ohne Führerschein unterwegs. Rasch

bemerkten die Polizisten, dass er zudem unter Einfluss von Drogen den Roller

fuhr.

Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich

nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Pfungstadt (ots) – Die Wohnung eines Einfamilienhauses in der Seeheimer Straße

rückte in der Nacht zum Dienstag (1.8.) in das Visier Krimineller.

Am Dienstagmorgen bemerkte die Bewohnerin verdächtige Spuren an ihrer Haustür.

Nach aktuellem Kenntnisstand versuchten die Kriminellen unter Anwendung von

Gewalt die Tür zu öffnen. Glücklicherweise hielt die Tür dem Einbruchsversuch

stand. Dennoch entstanden Schäden von über 100 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt zu

melden.

Pfungstadt: Auf Reifen abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Die Reifen und Felgen zweier in der Robert-Bosch-Straße

abgestellter Fahrzeuge hatten Kriminelle zwischen 16.10 Uhr am Montag (31.7.)

und 7.30 am Dienstag (1.8.) im Visier.

Nach derzeitigem Kenntnisstand näherten sich die Kriminellen einem grauen

Chevrolet und einem weißen Mercedes aus unbekannter Richtung. Am Tatort

angekommen, entwendeten sie die Reifen mit den dazugehörigen Felgen. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151 / 969-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt zu

melden.

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Vier Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen in der Kirchstraße

Mühltal (ots) – Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt führte am frühen

Mittwochmorgen (2.8.) Geschwindigkeitsmessungen im Mühltaler Stadtteil

Nieder-Ramstadt durch. Zwischen 3.45 Uhr und 4.45 Uhr wurde in der Kirchstraße

das Tempo von insgesamt 24 durchfahrenden Fahrzeugen überprüft. Vier

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern überschritten die dort zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und mussten ein Verwarngeld aufbringen. Der

unrühmliche Spitzenreiter hatte 41 km/h auf dem Tacho.

Reinheim-Spachbrücken: Einbruch in Einfamilienhaus / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Spachbrücken (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle sind zwischen

Freitag (28.7.) und Dienstag (1.8.) in ein Einfamilienhaus in der

Georg-Büchner-Straße eingebrochen. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf

Hinweisgeber.

Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung

von Gewalt an einer Kellertür ins Innere des Hauses. Eine Geldbörse machten sie

sich unter anderem zur Beute. Bislang werden die Schäden auf mehrere Hundert

Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht oder

verdächtige Geräusche wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Am Dienstag (01.08.) zwischen 11:30 und 13:30 Uhr beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dunkelblauen Fiat Punto, welcher

auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Industriestraße geparkt stand. Der

Sachschaden im linken Heckbereich wird auf mindestens 200 EURO geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können

(Rufnummer 06154/6330-0).

Gross-Gerau

Mörfelden: Über 70 km/h zu schnell – Transporterfahrer droht Fahrverbot

Mörfelden (ots)

Besonders eilig hatte es am Dienstag (1.8.) scheinbar ein Transporterfahrer, der auf der A5 bei Mörfelden unterwegs war.

Polizeibeamte stoppten den Raser gegen 14.00 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h, die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt betrug 100 km/h. Der Mann muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten – es drohen außerdem drei Monate Fahrverbot.

Zu hohe Geschwindigkeiten zählen nach wie vor zu den Hauptursachen für schwere und teils tödliche Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund werden auch in Zukunft entsprechende Verkehrskontrollen weiterhin durchgeführt.

Rüsselsheim: Handtaschendiebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Auf ein in der Paul-Hessemer-Straße geparktes Fahrzeug hatten es Kriminelle am Dienstag (1.8.) abgesehen.

Zwischen 13.35 und 14.15 Uhr näherten sich die Unbekannten dem Auto und verschafften sich nach ersten Erkenntnissen mithilfe eines Backsteins, mit dem sie das Beifahrerfenster einschlugen, gewaltsamen Zugriff zum Fahrzeuginneren. Dort entwendeten Sie eine Handtasche samt Inhalt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.