Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Dienstag zwei Haftbefehle vollstrecken. Der erste Haftbefehl

richtete sich gegen einen 42-jährigen Mann aus Friedberg der wegen Diebstahls

von der Staatsanwaltschaft Regensburg gesucht wurde. Ein 25-jähriger

wohnsitzloser Mann, der ebenfalls wegen Diebstahls gesucht wurde, war der Zweite

der den Beamten ins Netz ging. Gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt

am Main Haftbefehl erwirkt. Beide wurde letztlich in die Justizvollzugsanstalt

Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Frankfurt – Gallus: Exhibitionist auf der Straße – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (01. August 2023), gegen 17.35 Uhr, sah

eine 65-jährige Frau bei dem Blick aus ihrem Fenster einen Exhibitionisten. Ein

ihr unbekannter Mann hielt die Weilburger Straße für den idealen Ort, um spontan

seine Hose herunterzulassen und an seinem Genital zu manipulieren. Doch damit

nicht genug: Mit den Worten „Schau“ und „Guck“ in Richtung der Dame verkündete

er seine Tat. Vom Fenster aus ließ die Geschädigte ihrem Unmut zu dieser

frevelhaften Tat freien Lauf, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung

flüchtete.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160 – 165 cm groß, etwa 25-27 Jahre, schwarze Haare zum

Seitenscheitel gekämmt, schwarzer Oberlippenbart; trug ein weißes Poloshirt,

eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können,

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 –

10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Handydieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main konnten Zivilfahnder

der Bundespolizei am Dienstagmittag einen 16-jährigen algerischen Jugendlichen

festnehmen, der sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und kurz zuvor einem

Reisenden das Handy aus einem Kinderwagen gestohlen hatte. Die Beamten hatten

den Jugendlichen beobachtet, wie er sich dem 28-jährige Reisenden näherte, als

dieser an einem Fahrscheinautomaten ein Ticket kaufte. In dem kurzen

unbeobachteten Augenblick nahm er das Handy aus dem Kinderwagen, um damit aus

dem Hauptbahnhof zu flüchten. Womit er nicht gerechnet hatte, waren die

Zivilbeamten die ihn kurz darauf festnahmen. Das entwendete Handy wurde dem

Reisenden wieder ausgehändigt. Der hatte den Diebstahl bis zu diesem Zeitpunkt

noch nicht bemerkt.

In der Wache wurden nach Feststellung der Personalien ein Ermittlungsverfahren

wegen Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitete. Eine Vorführung

beim Haftrichter ist für heute vorgesehen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Goldkette und Umhängetasche weg

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Morgen (01. Juli 2023) wurde ein 33-Jähriger

Opfer zweier Räuber im Bahnhofsgebiet. Die zwei Täter raubten seine Wertsachen

und attackierten ihn mit Pfefferspray. Die beiden Täter sind flüchtig.

Der Geschädigte war gegen 08:50 Uhr zunächst zu Fuß auf der Taunusstraße

unterwegs, als sich plötzlich ein Unbekannter näherte und ihm seine Goldkette

vom Hals riss. Noch ehe sich der 33-Jährige versehen konnte, flüchtete der Täter

in Richtung des Hauptbahnhofs. Der Geschädigte setzte zur Verfolgung an und

konnte den Flüchtenden in einem Hinterhof stellen. Dort wurde er jedoch von dem

Täter mit Pfefferspray besprüht, während ein zweiter Täter seine Umhängetasche,

in der sich unter anderem sein Handy und seine Geldbörse befanden, vom

Oberkörper riss. Anschließend flüchteten beide Räuber über die Taunusstraße in

die Moselstraße, wo der Geschädigte sie aus den Augen verlor.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter folgendermaßen:

1.) Täter:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, bekleidet

mit einem grauen Pullover und blauen Jeans

Männlich, ca. 165 cm groß, Drei-Tage-Bart, trug ein schwarzes/ dunkelblaues

Oberteil

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise zur Tat werden gebeten, sich telefonisch mit

dem örtlich zuständigen Revier (4. Polizeirevier) telefonisch unter der

Rufnummer 069 / 755 – 10400 in Verbindung zu setzen.