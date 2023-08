Dillenburg: Berauscht unterwegs –

Mit einer Blutentnahme auf der Dillenburger Dienststelle endete am frühen Dienstagmorgen die Drogenfahrt eines 27-Jährigen. Eine Streife stoppte den Fordfahrer gegen 02.00 Uhr auf der Bundesstraße 253. Konzentrations- und Gleichgewichtstests ließen den Verdacht zu, dass der Dietzhölztaler unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest schlug auf Amphetamin, Kokain, THC und Met-Amphetamin an. Nach der Blutentnahme durfte der 27-Jährige die Wache wieder verlassen. Wegen seiner Drogenfahrt kommt ein Strafverfahren auf ihn zu.

Dillenburg: In Leitplanke gekracht –

Offensichtlich zu flott auf nasser Fahrbahn war die 24-jährige Fahrerin eines Mitsubishi unterwegs. Die Herbornerin fuhr am Dienstagmorgen, gegen 07.50 Uhr von Haiger kommend auf die Tangente zur Bundesstraße 253 in Richtung Kasseler Straße. In der Kurve verlor sie die Kontrolle über ihren Colt, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Den Totalschaden an ihrem Colt schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, die Reparatur der Leitplanke wird etwa 1.000 Euro kosten.

Herborn: Unfallflucht in der Walther-Rathenau-Straße –

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einer schwarzen C-Klasse zurückließ. Am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr stand der Mercedes im Hof der Hausnummer 4. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken war der flüchtige Unfallfahrer gegen die Front auf der Fahrerseite gestoßen und hatte dort an der Stoßstange und der Felge Beschädigungen zurückgelassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Beifahrerseite zerkratzt –

Auf dem beim Zollamt gelegenen Parkplatz unterhalb der B 49 schlugen im Laufe des Dienstags Vandalen zu. Die Täter trieben Kratzer in die Beifahrerseite eines dort geparkten grauen Skoda Superb Kombi. Eine neue Lackierung wird rund 4.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei Wetzlar codiert im August Fahrräder und E-Scooter im „Haus der Prävention“

Telefonische Anmeldung erforderlich

Am 16. und 17. August 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, bittet die Wetzlarer Polizei eine Rahmencodieraktion im „Haus der Prävention“ in Wetzlar an.

Erstmals gibt es die Möglichkeit neben Fahrradrahmen auch die Rahmen von E-Scootern codieren zu lassen.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades oder des E-Scooters. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (LDK), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Gefährt seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder oder E-Scooter können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Codieraktion ist zu beachten: