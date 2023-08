Von Fahrbahn abgekommen, hoher Sachschaden

Um 09:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 22-Jähriger aus Nieste mit seinem Pkw die B 27 von Hoheneiche kommend in Richtung Wichmannshausen. Nach seinen Angaben war er kurzzeitig abgelenkt, wodurch er mit seinem Auto nach rechts von der Bundesstraße abkam. Dabei wurde das Fahrzeug derart stark beschädigt, so dass der Sachschaden auf ca. 30.000 EUR geschätzt wird. Der Fahrer blieb unverletzt.

Reh ausgewichen

Um 09:25 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der L 3424 zwischen Langenhain und Röhrda ein Unfall, nachdem eine 35-Jährige aus Eschwege einem Reh, das am Straßenrand stand, auswich. Dadurch kam sie von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen die dortigen Leitplanken. Sachschaden: ca. 6500 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 01.08.23, 16:00 Uhr und dem 02.08.23, 05:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt auf ein Gartengrundstück in der Eschweger Straße in Wanfried (Kleingartenverein an der B 249). Aus einem Geräteschuppen wurde ein blaues Damenrad mit „Weißwandreifen“ gestohlen. Schaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Gebrauchtwagenzentrum

Bereits am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in das Gebrauchtwagenzentrum im Eschenweg in Eschwege ein. Zwischen dem 29.07.23, 14:00 Uhr und dem 31.07.23, 08:25 Uhr überkletterten der oder die Täter den Zaun zum Firmengelände und begaben sich zu dem Firmengebäude. Dort wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Im Gebäude wurde der Verkaufsraum aufgesucht, wo man eine aufgefundene Geldkassette aufhebelte und das darin befindliche Bargeld entwendete. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Um 16:48 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag eine Körperverletzung vor dem Rewe-Markt in der Bahnhofstraße in Wanfried. Zur Tatzeit flüchtete ein 44-Jähriger aus Wanfried in den Einkaufsmarkt, nachdem er vor dem Markt auf den 38-jährigen Tatverdächtigen aus Eschwege traf. Aufgrund einer vorausgegangenen geschäftlichen Beziehung geriet man in Streit in deren Verlauf der 38-Jährigen den 44-Jährigen zwei Mal ins Gesicht schlug, worauf dieser zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend wurde er noch mehrmals von dem 38-Jährigen getreten, so dass die Ermittlungen wegen gefährliche Körperverletzung aufgenommen wurden. Der 38-Jährige fuhr nach der Tat mit einem Motorrad davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 30.07.2023, 16.00 Uhr und dem 31.07.23, 12:00 Uhr in der Leipziger Straße in Fürstenhagen ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines in Höhe Haus-Nr. 35 geparkten Pkw Opel touchiert und beschädigt. Hinweise: 05602/93930.

Radmuttern gelöst

Zwischen dem 29.07.23, 18:00 Uhr und dem 31.07.23, 05:00 Uhr haben Unbekannte in der Thüringer Straße in Hessisch Lichtenau von einem Pkw VW Tiguan die Radmuttern des linken Hinterrades gelöst, wie gestern angezeigt wurde. Da dies rechtzeitig bemerkt wurde, trat kein Schaden ein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise: 05602/93930.