Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda – Zeugenaufruf

1.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Zum Kelkerbach 11

Im Zeitraum zwischen Dienstag (01.08.23), 20.00 Uhr und Mittwoch (02.08.23), 10.00 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter blauer Audi A3 in Bebra in der Straße „Zum Kelkerbach“ in Höhe der Hausnummer 11 beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund der verursachten Schäden in Form von Kratzspuren um einen Transporter handeln. Die Höhe des Sachschadens an dem geparkten PKW liegt bei etwa 200 Euro. Die Beschädigungen am PKW befanden sich im hinteren linken Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2.) Verkehrsunfallflucht in Bebra, Stettiner Straße 17

Am Mittwoch (02.08.23), zwischen 08.00 Uhr und 08.50 Uhr wurde in Bebra in der Stettiner Straße der linke Aussenspiegel eines geparkten VW Golf Plus durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (27.07.), gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda die L3171 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Schenklengsfeld. Dabei kam er nach momentanem Kenntnisstand aus unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Grünfläche und konnte das Fahrzeug schließlich auf der Fahrbahn an der Schutzplanke zum Stehen bringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletztem

Wildeck. Am Dienstagmittag (01.08.) kam es auf der L 3251 kurz vor der Autobahnanschlussstelle Wildeck-Hönebach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet ein 85-jähriger Mann aus Ronshausen dort aus noch unklarer Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. In der Folge touchierte er den Pkw einer 73-jährigen Frau aus Bebra und kollidierte schließlich frontal mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Der Fahrer wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Klinikum verbracht.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Durch den Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Mehrfach mit Luftdruckwaffen geschossen – Zwei Jugendliche festgenommen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Beamten der Kriminalpolizei Bad Hersfeld – unterstützt durch Kolleginnen und Kollegen einer operativen Einheit – gelang es am vergangenen Freitag (28.07.) nach intensiven Ermittlungen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren nach mehreren Schüssen auf Wohnhäuser in der Straße „Im Zellersgrund“ festzunehmen.

Zwischen dem 23. Juli und 25. Juli hatten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner Beschädigungen an ihren Fenstern und Rollläden gemeldet, bei denen es sich augenscheinlich um Schusslöcher handeln könne. Bei einer Anzeigenaufnahme am 24. Juli bestätigte sich dieser Verdacht, als in Richtung eines Fenster geschossen wurde, an welchem sich gerade ein Polizist aufhielt. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei Bad Hersfeld schließlich den Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren zu ermitteln. Vor dem Hintergrund des Verdachts der Sachbeschädigung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz, erließ das Amtsgericht in Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 17-Jährigen. Dort fanden die Ermittlerinnen und Ermittler eine Schreckschusspistole, eine CO²-Pistole, mehrere dazugehörige Geschosse sowie geringe Mengen von Betäubungsmitteln auf und stellten diese sicher. Zudem ergaben sich bei den polizeilichen Maßnahmen Erkenntnisse hinsichtlich der Tatbeteiligung des zweiten 16-jährigen Tatverdächtigen.

Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren polizei- und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Die beiden Tatverdächtigen Bad Hersfelder wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen verschiedenster Delikte verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Fulda. In der Brauhausstraße kam es am Samstagmorgen (29.07.), gegen 6 Uhr, zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Derzeitigen Erkenntnissen nach schlugen zwei bislang Unbekannte nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten drei Geschädigte im Alter von 26, 30 und 34 Jahren und entwendeten dabei die Handtasche einer ihrer Begleiterinnen. Weshalb es zum Streit kam, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannten Männer werden von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

Person 1: circa 20 – 25 Jahre alt, circa 175 bis 185 cm groß, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (möglicherweise der Marke Adidas) und einer schwarzen Hose.

Person 2: circa 20 – 25 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlanke, sportliche Statur, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem weißen Pullover.

Die beiden Männer waren in Begleitung einer Frau mit langen dunklen Haaren, die laut Zeugenaussagen von kleiner Statur war.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Dienstag (01.08.), gegen 0 Uhr, die Beschädigung eines Kunstwerkes der sogenannten „Alltagsmenschen“ in der Bahnhofstraße. Unbekannte haben derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen 19 Uhr und Mitternacht auf bislang unbekannte Weise einem Hund den Kopf abgeschlagen/abgetreten. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Fulda. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montag (31.07.), 16 Uhr, und Dienstag (01.08.), 13 Uhr, einen weißen Fiat Tipo mittels bislang nicht bekanntem Werkzeug auf. Aus dem Inneren entwendeten sie etwa 15 Euro Münzgeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike entwendet

Fulda. Vor einem Wohnheim in der Wiesenmühlstraße wurde zwischen Montagnachmittag (31.07.) und Dienstagmittag (01.08.) ein mittels Schloss gesichertes schwarz-blaues Rockrider Mountainbike im Wert von rund 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Unbekannte Täter versuchten am Dienstag (01.08.), gegen 21.30 Uhr, gewaltsam eine Wohnungstür eines Wohnhauses in der Straße „Am Schützenhaus“ aufzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Kettengasse wurde am frühen Dienstagmorgen (01.08.), gegen 4.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad gestohlen

Bad Hersfeld. Einen weißen Roller des Herstellers Sym, Modell Jet 4, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (01.08.). Das Zweirad im Wert von circa 400 Euro stand zur Tatzeit in der Dreherstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand auf Balkon

Am Dienstag (01.08.), gegen 20.10 Uhr, wurde durch eine Anwohnerin die Rettungsleitstelle über einen Brand in Bad Hersfeld in der Uffhäuser Straße auf einem Balkon im 3. Obergeschoss informiert. Die freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort, evakuierte zunächst das Gebäude und stellte anschließend fest, dass auf einem Balkon ein Brand entstand, der auf die dortige Holzfassade der Außenwand übergriff. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Holzfassade wurde von der Wand entfernt, um eventuelle Glutnester zu finden. Es wurde niemand verletzt und am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Der Mieter war zunächst nicht vor Ort. Der 19-jährige Bad Hersfelder konnte durch die eingesetzte Streife ermittelt und informiert werden. Er gab an, dass der Brand möglicherweise durch eine auf dem Balkon abgestellte elektrische Herdplatte entstand, die er gegen 19 Uhr benutzt hatte. Anschließend habe er gegen 19.30 Uhr seine Wohnung verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.