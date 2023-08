Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Sprinter deutlich überladen – Obertshausen – Autobahn 3

(fg) Mit rund 54 Prozent Überladung war ein Mercedes Sprinter am Mittwochvormittag auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Verkehrsinspektion fiel der Wagen aufgrund stark ausgebeulter Reifen auf, weshalb der Sprinter gegen 11.15 Uhr an der Anschlussstelle Obertshausen kontrolliert wurde. Die ausgebeulten Reifen begründeten den Anfangsverdacht einer Überladung. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 63-Jährige Sprinter-Fahrer, der im Auftrag eines Frankfurter Lebensmittelhändlers unterwegs war, die notwendigen Dokumente aus. Hieraus ging hervor, dass der Wagen, welcher bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen zugelassen ist, mit Lebensmitteln beladen worden war. Aufgrund des Verdachts der Überladung wurde das Fahrzeug an einer naheliegenden Verwiegestelle gewogen. Hier konnte ein tatsächliches Gewicht von 5.399 Kilogramm ermittelt werden, sodass eine Überladung von über 50 Prozent vorlag. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Insgesamt benötigte der Spediteur zwei weitere Sprinter, um die Ladung in insgesamt drei Sprintern ordnungsgemäß zu transportieren. Neben dem Fahrzeugführer kommen auch auf den Halter ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Punkte im Fahreignungsregister zu.

Schwerer Verkehrsunfall: Ein Verletzter und hoher Sachschaden – Langen / Bundesstraße 486

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 486 unter Beteiligung eines Lastkraftwagens und eines Autos ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzte und insgesamt ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 486 zeitweise voll gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 60 Jahre alte Lastkraftwagenfahrer gegen 14.40 Uhr die Bundesstraße 486 von Mörfelden kommend in Richtung Dreieich. Der Mercedes-Lenker war in entgegengesetzter Richtung unterwegs, verlor kurz vor der Ausfahrt Langen-Sportzentrum aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und stieß seitlich in den Lastkraftwagen. Der 68-Jährige aus Langen kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Unfallflucht: Polizei sucht dunkles Verursacherfahrzeug – Dreieich / Sprendlingen

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine 29 Jahre alte Frau aus Dreieich am Dienstagabend in ein Krankenhaus, nachdem es zuvor im Kreuzungsbereich der Hegelstraße / des Schlesienwegs zu einem Unfall gekommen war; das dunkle Verursacherfahrzeug machte sich davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging die 29-Jährige kurz nach 22 Uhr auf dem Fußgängerweg linksseitig der Hegelstraße und beabsichtigte den Schlesienweg zu queren. Der unbekannte Autofahrer, der auf der Hegelstraße unterwegs war und in den Schlesienweg abbog, übersah die querende Fußgängerin offenbar, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf, am Arm sowie im Gesicht zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Krankenhaus. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Ermittlungen wegen Nötigung und Körperverletzung: Zeugen gesucht! – Rödermark / Messenhausen

(fg) Im Rahmen von Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Körperverletzung am Donnerstagnachmittag in der Ober-Rodener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 56-Jahre alte Frau aus Rodgau war in ihrem Wagen zwischen 13.10 und 13.20 Uhr auf der Ober-Rodener Straße unterwegs und musste an einer rotzeigenden Ampelanlage anhalten. Davor stand ein weiteres Auto, an dessen Steuer eine 20 bis 30 Jahre alte Frau saß. Nachdem die spätere Beschuldigte nach zwei aufeinander folgenden Grünphasen immer noch stand, da die Kontaktschleife offenbar nicht ausgelöst worden war, wurde sie von der 56-Jährigen darauf hingewiesen. In der dritten Phase soll die Unbekannte gewartet haben bis die Ampel auf „Gelb“ sprang und dann erst losgefahren sein. Die Rodgauerin fuhr dem Wagen hinterher und beabsichtigte an der darauffolgenden Ampel ein Foto der Unbekannten zu fertigen. Im weiteren Verlauf kam es seitens der Unbekannten zu Handgreiflichkeiten; sie soll versucht haben die 56-Jährige aus ihrem Auto zu ziehen, wobei deren Kleidung zerriss. Zudem erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Weitere Verkehrsteilnehmer seien eingeschritten. Die Polizei sucht nun diese sowie weitere Zeugen und bittet unter der Rufnummer 06074 837-0 um Hinweise.