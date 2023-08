Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Angriff in der Nacht

Bad Homburg, Kurpark, Mittwoch, 02.08.2023, 02:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll ein Mann in Bad Homburg angegriffen und beraubt worden sein. Gegen 02:10 Uhr verständigte ein 25-Jähriger die Polizei, da er im Kurpark in der Nähe einer Klinik am Dr.-Georg-Eberlein-Weg ausgeraubt worden sei. Die herbeigeeilte Streife fand den Mann im Kurpark, welcher über Schmerzen klagte. Nachdem ein Rettungswagen hinzugerufen worden war, gab der stark alkoholisierte Mann an, von drei unbekannten Tätern angegriffen und zu Boden geschlagen worden zu sein. Ein Täter habe auch den am Boden liegenden getreten und anschließend ein Mobiltelefon der Marke „Apple“ und ein Portemonnaie mitsamt Inhalt aus der Hosentasche seines Opfers gezogen. Anschließend sollen die dunkel gekleideten und circa 175 bis 180 cm großen Täter in den Kurpark hinein geflohen sein. Die Polizei fahndete im Park und der Umgebung nach den Tätern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. Der 25-Jährige wurde nach Untersuchung vom Rettungsdienst von der Polizei nach Hause gebracht. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0.

Bauarbeiter mit Waffe bedroht,

Friedrichsdorf-Köppern, Falkenweg, Dienstag, 01.08.2023, 13:50 Uhr

(wie) Am Dienstag hat ein Mann in Köppern Bauarbeiter mit einer Waffe bedroht. Die Bauarbeiter waren im Falkenweg auf einer Baustelle beschäftigt, als plötzlich ein 69-Jähriger mit einer Waffe in der Hand auf sie zukam und forderte, dass die Arbeiten sofort eingestellt werden sollten. Die bedrohten Männer sicherten die Erfüllung der Forderung zu und zogen sich zurück. Der 69-Jährige ging mit der Waffe zurück in sein Haus. Dort wurde er auch wenig später von der alarmierten Polizei angetroffen. Den Beamten erklärte der Mann lachend, dass es sich um keine echte Waffe gehandelt habe. Dies sahen die Polizisten sich genauer an und stellte die für die Bedrohung genutzte Softairwaffe sicher. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Einbrecher versuchen es übers Küchenfenster, Friedrichsdorf-Köppern, An der Steinkaut, Montag, 24.07.2023, 10:00 Uhr bis Dienstag, 01.08.2023, 18:00 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche ist ein Einbrecher in seinem Vorhaben gescheitert, in ein Einfamilienhaus in Köppern einzusteigen. Am Dienstagabend stellte der Bewohner des Hauses in der Straße „An der Steinkaut“ Beschädigungen an seinem rückseitigen Küchenfenster fest. Der nach dieser Entdeckung hinzugezogenen Polizeistreife zeigte sich, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, das Fenster einzuschlagen. Dies war ihnen jedoch nicht gelungen, sodass sie ihr Vorhaben abbrechen und mit leeren Händen nach Hause gehen mussten. Der verursachte Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.