Auto aufgebrochen,

Elz, Hadamarer Straße, Dienstag, 01.08.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 02.08.2023, 00:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Elz ein Auto aufgebrochen und Geldbörsen daraus gestohlen. Ein 29-Jähriger hatte einen grauen Peugeot gegen 21:00 Uhr in der Hadamarer Straße abgestellt. Als er kurz nach Mitternacht zu dem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Beifahrerfenster eingeschlagen hatte. Der Dieb war so in den Innenraum des Peugeot gelangt und hatte zwei Portemonnaies mitsamt Inhalt entwendet. Anschließend war der Täter mit seiner Beute im Wert von mehreren Tausend Euro geflohen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Betrunkenen Autofahrer nach mehreren Unfallfluchten festgenommen, Limburg, Offheimer Weg/ In der Schwarzerde, Dienstag, 01.08.2023, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Limburg einen betrunkenen Autofahrer festgenommen, nachdem dieser bereits mehrere Unfälle verursacht hatte und einfach weitergefahren war. Zeugen verständigten gegen 14:30 Uhr die Polizei, da sie im Bereich Offheimer Weg/ In der Schwarzerde einen grauen Ford beobachtet hatten, der in Schlangenlinien unterwegs war und bereits Unfälle verursacht hatte. Den Fahrer konnten die Zeugen den Beamten sogar detailliert beschreiben. Eine Streife nahm die Unfallfluchten (Kollision mit Leitplanke und einem geparkten Pkw) auf und ermittelte an der Halteranschrift. Noch während die Beamten dort zugange waren, wurde ein weiterer Unfall an einem Supermarkt in der Kapellenstraße gemeldet, bei dem der Fahrer eines grauen Ford gegen eine Glasscheibe des Marktes gefahren war. Die Polizei eilte zu dem Supermarkt und konnte den auch zuvor schon gemeldeten 51-Jährigen festnehmen. Dieser hatte nach dem Unfall den Markt betreten und eine Flasche Vodka gekauft, aus der er bereits im Verkaufsraum trank. Der Festgenommene war volltrunken und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Zur Blutentnahmen nahmen die Beamten den Fahrer mit zur Dienststelle, brachten ihn aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus, da er für eine weitere Ausnüchterung im Polizeigewahrsam zu betrunken war und über Schmerzen nach den Unfällen klagte. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und mehrerer Unfallfluchten ermittelt.

Ladendieb flieht mit voller Einkaufstasche, Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße, Dienstag, 01.08.2023, 18:50 Uhr

(wie) In Hünfelden hat ein dreister Ladendieb eine ganze Einkaufstasche voller waren gestohlen und ist dann damit geflohen. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum eines Supermarktes in der Limburger Straße und nahm eine Kühltasche an sich. Diese füllte er mit Waren aus dem Markt und verließ diesen dann einfach wieder, ohne für die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde er beobachtet, floh aber trotzdem mit einem grauen Mazda, obwohl ein Supermarktmitarbeiter ihm noch hinterhergerufen hatte. Die Menge des Stehlguts konnte noch nicht genau beschrieben werden. Der Täter soll 40 bis 50 Jahre alt, unrasiert und „südländisch“ aussehend gewesen sein. Bekleidet sei er mit einer blauen kappe und einem blau-roten Trainingsanzug gewesen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.