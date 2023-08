Kind aus Notlage gerettet

Lingenfeld (ots) – Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein erst eineinhalb jähriges Mädchen hatte sich in einem Badezimmer eingeschlossen und wollte die Türe nicht mehr öffnen.

Die verzweifelte Mama verständigte daraufhin die Polizei. Nach gutem Zureden ließ sich das Mädchen dann doch überreden und konnte wohlbehalten seiner Mama übergeben werden.

Weitere Einbrüche in Gartenhäuser – auch Seniorentreff betroffen

Hagenbach (ots) – Zu weiteren fünf Einbrüchen in Gartenhäuser kam es in Hagenbach entlang des Hagenbacher Altrheines in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die unbekannten Täter überstiegen die Gartenzäune und drangen teilweise gewaltsam in verschlossene und unverschlossene Gartenhäuser ein. Aus den meisten Gartenhäusern wurde nichts entwendet. Der Sachschaden ist aktuell noch nicht bezifferbar.

Ebenso wurde der „Seniorentreff“ an der Ortsrandstraße unweit der Schrebergartenanlage von den Tätern angegangen. Dort gelang es ihnen aber nicht, in die Innenräume einzudringen, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand.

Die Polizei hat umfangreiches Spurenmaterial an den Tatorten gesichert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per

E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Schwerer Unfall auf B9

Rülzheim (ots) – Gestern Mittag kam es auf der Bundesstraße 9 bei Rülzheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Autofahrer übersah das Stauende und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das vor ihm „rollende“ Fahrzeug auf. In diesem PKW saßen vier Personen, die teilweise schwer verletzt wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste während der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden.