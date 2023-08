73-jähriger Fahrradfahrer verletzt

Mutterstadt (ots) – Beim Einfahren vom Pfalzring in die Waldstraße übersah ein 49-jähriger Lenker eines Lastkraftwagens am Dienstagmittag einen 73-jährigen von rechts kommenden Fahrradfahrer aus Limburgerhof.

Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wurde anschließend in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

14-jähriger ohne Versicherungsschutz unterwegs

Schifferstadt (ots) – Am Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Jakobsgasse einen E-Scooter, der von einem 14-jährigen aus Schifferstadt gefahren wurde. Im Rahmen der Kontrolle und entsprechender Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen für ein anderes Fahrzeug (ebenfalls ein E-Roller) ausgegeben war.

Somit bestand für den von dem 14-jährigen geführten Roller kein Versicherungsschutz. Den 14-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Sachbeschädigung an Banner

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Zeit von 31.07.2023 bis 01.08.2023 beschädigten bislang unbekannte Täter ein Banner einer Bürgerinitiative, welches im Bereich der Haardtstraße, Ecke Roxheimer Straße aufgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 60 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.