Exhibitionist hinter der Jugendherberge – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 13 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Mann, der im Bereich der Fußgängerfurt über die Bahnschienen zwischen Jugendherberge und Leinpfad mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Der unbekannte Exhibitionist zog seine Hose kurz darauf wieder hoch, ging auf die Zeugin zu und entfernte sich schließlich in Richtung des Helmut-Kohl-Ufers.

Die Polizei erhielt mit mehreren Stunden Zeitverzug Kenntnis des Vorfalls.

Der Mann ist zwischen 50-60 Jahren alt, ca. 165 cm groß, schlank, trug graues kurzes Haar, eine weiße lange Hose, eine schwarze, gemusterte Bluse, eine Sonnenbrille und hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Wer kann Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Jugendliche lösen Brandalarm im Parkhaus aus – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein lautes Alarmsignal aus dem Parkhaus in der Heydenreichstraße. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Scheibe des Brandalarmmelders eingeschlagen und der Alarm betätigt wurde, ohne dass tatsächlich ein Brandereignis vorgelegen hatte.

Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei ca. 18-jährige Jugendliche, die sich zuvor auf dem Dach des Parkhauses aufgehalten und sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten.

Der Mann war dunkelhäutig und trug eine blaue Jogginghose. Die Frau war hellhäutig und hatte blonde Haare.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Missbrauchs von Notrufen. Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Flaschenwurf auf fahrenden Bus zerstört Scheibe, Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 18:15 Uhr warfen unbekannte Täter eine Schnapsflasche auf die rechte, hintere Seite eines Linienbusses, der die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße befuhr. Der Flaschenwurf erfolgte in der Schützenstraße auf Höhe des hinter der Stadthalle befindlichen Parks, möglicherweise aus erhöhter Position.

Infolge der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Flaschenwerfer machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.