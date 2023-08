Mit über 3 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Edenkoben, Spitalstraße (ots) – 3,33 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 43-jährigen Mann, der am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Spitalstraße durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Dem Mann wurde aufgrund seiner Alkoholisierung die Weiterfahrt untersagt.

Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Leicht verletzter Motorradfahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Sankt Martin (ots) – Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Einmündung der K32 zur L514 bei St. Martin. Ein von der K32 kommender 84-jähriger PKW-Fahrer wollte auf die L514 einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer zu Boden stürzte. Ersten Erkenntnissen nach zog sich der Motorradfahrer glücklicherweise lediglich Prellungen zu. Er wurde dennoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Mehrere Kennzeichen entwendet

Venningen, Kirrweiler Straße (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte am Friedehof in Venningen an vier dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Versuchter Aufbruch eines Automaten

Edenkoben, Staatsstraße (ots) – Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter an einer Tankstelle in Edenkoben die Münzkassette eines Saugautomaten aufzuhebeln. Er wurde hierbei durch einen Mitarbeiter gestört und ergriff ohne Beute die Flucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.