Cannabisplantage aufgefunden

Nierstein-Dexheim (ots) – Durch einen Zeugen wurde der Mainzer Kriminalpolizei

eine illegale Cannabisplantage in einem schwer zugänglichen Areal zwischen

Nierstein und Dexheim gemeldet.

Auf dem Gelände des „Steinbruchs am Farrenberg“ wurden schließlich mehrere

Cannabispflanzen, sowie Werkzeuge und Wasserkanister aufgefunden und

sichergestellt. Zudem konnte ein weiteres, schon abgeerntetes Feld festgestellt

werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die in den letzten Monaten verdächtige Fahrzeuge

oder Personen in der Nähe gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Betrügerische Dachdecker unterwegs

Stadecken-Elsheim (ots) – Am Dienstag gegen 15:00 Uhr waren in Stadecken-Elsheim betrügerische „Dachdecker“ unterwegs, die mangelhafte Arbeiten für völlig überzogene Preise durchführten. Die angeblich aus Ungarn stammenden Männer versprachen Dachausbesserungen für lediglich 78 EUR durchzuführen.

Nachdem die Anwohner zunächst auf das Angebot eingingen, wurden sie dann aber doch stutzig und vergewisserten sich über den Preis. Die betrügerischen Dachdecker erklärten dann, dass das der Quadratmeterpreis sei und nun 2.000 EUR fällig wären.

Unter dem Eindruck des Geschehens, zahlten die Anwohner die Summe und die Täter fuhren davon. Wie sich herausstellte, hatten sie Teile des Daches mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet und ein Stück Regenrinne ausgetauscht.

Die drei Männer sollen mit einem Kastenwagen unterwegs gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. den Bus oder die Täter gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, Bingerbrück (ots) – Am frühen Nachmittag des 31.07.2023 kam es auf dem Venarey-Les-Laumes-Platz in Bingen, Bingerbrück zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser sein Fahrzeug gegen 13:36h auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß ab. Als er gegen 14:50 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, konnte er einen Schaden auf der Beifahrerseite feststellen.

Da kein Unfallverursacher vor Ort war, verständigte er die Polizei. Nach Inaugenscheinnahme des Schadens, dürfte davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher auf dem Parkplatz in eine Parkbucht ein- bzw. ausparken wollte und hierbei das abgestellte Fahrzeug des Geschädigten touchiert hat. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei Hinweise zum Verkehrsunfall, melden sich sich bitte auf der Polizei in Bingen.

Mainz

Kollision zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am 29.07.2023 fuhr ein 18-jähriger Autofahrer am späten Abend die Haifa-Allee aus Richtung Essenheimer Straße kommend entlang und wollte in eine Nebenstraße kurz vor der Mercedes-Benz Filiale links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des ihm entgegenkommenden 23-jährige Fahrradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.