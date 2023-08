Wer war am 15. Juli in der Mainzer Straße unterwegs?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich vor knapp 3 Wochen in der Mainzer Straße ereignet hat. Dabei geht es um einen Mann, der am Samstag 15. Juli, gegen 8 Uhr wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen ist. Mehrere Zeugen hatten an diesem Morgen über Notruf die Polizei verständigt, weil der Mann auf der Fahrbahn herumlief, versuchte Autos anzuhalten und gegen sie zu schlagen.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, hielt sich der Randalierer immer noch auf der Fahrbahn auf. Er wollte sich nicht kontrollieren lassen und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Erst nachdem er gefesselt und mit zur Dienststelle genommen wurde, konnte die Identität des 35-Jährigen festgestellt werden. Angaben zur Sache machte er aber auch weiterhin nicht.

Weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem blieb er wegen Eigen- und Fremdgefährdung für mehrere Stunden im Polizeigewahrsam.

Den bisherigen Zeugenangaben zufolge, soll der 35-Jährige durch sein Verhalten den Verkehr in der Mainzer Straße zum Stillstand gebracht, einem Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt sowie an anderen Fahrzeugen auf die Motorhaube geschlagen oder gegen den Außenspiegel getreten haben.

Die Betroffenen fuhren aber weiter, vermutlich um sich dem Zugriff des Randalierers zu entziehen. Für die Ermittler sind die Aussagen dieser Betroffenen sehr wichtig. Sie werden gebeten, unter Tel: 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Weil er in aller Öffentlichkeit mit einem Messer hantierte und herumschrie, ist am Dienstagabend ein Mann in der Mannheimer Straße aufgefallen. Zeugen informierten gegen 18.30 Uhr die Polizei, und mehrere Streifen rückten sofort aus.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Randalierer das Messer bereits in seine Hosentasche gesteckt; die Klinge schaute heraus. Der Aufforderung, die Hände hochzuheben und sich nicht zu bewegen, kam der Mann nach. Die Einsatzkräfte konnten das Messer daraufhin an sich nehmen und den Randalierer fixieren. Er wurde gefesselt und zur nächsten Dienststelle gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der amtsbekannte 28-Jährige vermutlich wegen eines Streits im Familienkreis so aufgewühlt war. Zu strafrechtlich relevanten Vorkommnissen kam es aber nicht.

Dem Mann wurde eine sogenannte Gefährderansprache gehalten und ein Platzverweis für die Mannheimer Straße bis zum nächsten Morgen erteilt. Wegen des mitgeführten Messers mit langer Klinge erhält der 28-Jährige eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |cri

Angeblich gestohlener Alfa Romeo wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots) – Der angeblich im Stadtgebiet gestohlene Alfa Romeo ist wieder aufgetaucht. Der Wagen wurde unversehrt auf dem Parkplatz einer Schule gefunden.

Der Nutzer des Pkw hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Wagen am Sonntag nicht mehr an der Stelle fand, an der er ihn am Tag zuvor abgestellt hatte. Dann wurde er jedoch daran erinnert, dass ein Freund das Fahrzeug bereits am Samstag umgeparkt hatte.

Wie der 22-Jährige jetzt gegenüber der Polizei angab, hatte er aufgrund seines Alkoholkonsums am Samstag einige Gedächtnislücken und konnte sich zunächst nicht

mehr an das Umparken erinnern. |cri

Motorhaube demoliert

Kaiserslautern (ots) – Vandalen haben in der Beethovenstraße die Motorhaube eines Autos beschädigt. Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstag gemeldet. Die Tat dürfte sich allerdings schon zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignet haben. Den Schaden an dem grauen Volvo schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Gartenlaube geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots) – In der Reichswaldstraße brannte am Dienstag ein Gartenhaus. Die Laube war zuletzt ungenutzt. Sie fing gegen 14 Uhr Feuer. Die Brandursache steht nicht fest. Das Häuschen wurde durch die Flammen stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte. Benachbarte Gebäude und Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Brandursache auf. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Dreiste Handy-Diebe mit Ablenkungstaktik

Kaiserslautern (ots) – Dreiste Handydiebe waren am Dienstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Ihre Masche: Sie nutzen die Tatsache aus, dass die meisten Menschen ihre Handys in greifbarer Nähe ablegen, sie aber nicht immer im Blick haben.

In der Eisenbahnstraße gelang es den Männern gegen 17.15 Uhr, die Mitarbeiterin eines Kosmetiksalons so geschickt abzulenken, dass die Frau nicht bemerkte, dass sich einer der Unbekannten ihr Smartphone unter den Nagel riss. Das Handy lag auf dem Tresen neben der Tastatur des Computers. Erst eine ganze Weile, nachdem die beiden Männer das Geschäft schon verlassen hatten, fiel der jungen Frau auf, dass ihr Mobiltelefon nicht mehr da ist.

Von den mutmaßlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Einer der Männer ist etwa 45 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und kräftig. Er hatte einen gepflegten Bart und war bekleidet mit einem blauen Anzug, darunter ein dunkelblaues Hemd und auf dem Kopf ein weißer Hut mit schwarzem Band.

Sein Komplize ist ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schmal. Er hatte einen Oberlippenbart, trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, darüber eine schwarze Weste und auf dem Kopf eine schwarze Basecap.

Zeugen, denen die Männer in der Innenstadt aufgefallen sind – möglicherweise in

anderen Geschäften – werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Ein weiterer Handy-Diebstahl wurde der Polizei am Dienstag aus der Mozartstraße gemeldet. Hier griffen sich unbekannte Gäste eines Lokals am späteren Nachmittag das iPhone einer Mitarbeiterin. Schaden: mehrere hundert Euro. Ob es sich bei den Tatverdächtigen um die gleichen Männer handelt wie bei dem Vorfall in der Eisenbahnstraße, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Unser Tipp, insbesondere für Mitarbeiter in Geschäften oder Gaststätten:

Lassen Sie Ihr Handy nicht unbeobachtet in einem Bereich liegen, in den auch fremde Personen eindringen können! Selbst eine Ablagefläche „hinter der Verkaufstheke“ bietet keine ausreichende Sicherheit. Diebe greifen auch hier ganz ungehindert zu.

Wir empfehlen, das Smartphone entweder an einem Ort aufzubewahren, zu dem Unbefugte keinen Zutritt haben, oder es wegzuschließen. Hilfreich ist hier schon eine abschließbare Schublade hinter dem Tresen.

Die Hauptsache ist, dass Diebe nicht einfach darauf zugreifen können.|cri