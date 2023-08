Vollbrand eines Einfamilienhauses

Zotzenheim (ots) – Am Dienstag gegen 19:00 Uhr kam es in Zotzenheim in der Wiesbachstraße zu einem Gebäudevollbrand. Ein Einfamilienhaus, sowie eine angrenzende Doppelgarage mit zwei Fahrzeugen darin, brannten nahezu vollständig aus.

Die zwei in dem Gebäude wohnenden Personen konnten sich mit ihren Tieren ins Freie retten und blieben unverletzt. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf danebenstehende Gebäude verhindert werden.

Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 450.000EUR geschätzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten die Fenster und Türen zu schließen. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach geführt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit jedoch nicht vor.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Zotzenheim, Sprendlingen, Gensingen und Bingen auch das THW Bingen, sowie mehrere Streifenwagen der Polizei.

Diebstahl von Gartenstühlen

Kirn, Schloßstraße (ots) – In der Nacht von Montag, dem 01.08.2023 auf Dienstag, dem 02.08.2023 kam es in einem Wohngebiet zum Diebstahl mehrere Gartenstühle aus einem Privatgarten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kirn unter der Tel. 06752 1560 in Verbindung zu setzen.