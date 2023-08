Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Falscher Polizeibeamter ruft an

Dirmstein (ots) – Am Freitag, 28.07.23, 11:00 Uhr erhielt ein 70-Jähriger aus Dirmstein einen Telefonanruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten aus Heidelberg. Dieser versuchte zu erfragen wie es um die wirtschaftlichen Möglichkeiten des 70-Jährigen stehe und ihn dazu zu bewegen einen höheren Geldbetrag auf der Bank abzuheben, um Einbrechern eine Diebesfalle stellen zu können. Der 70-Jährige gab an sich bei der der zuständigen Polizeiinspektion in Grünstadt rückversichern zu wollen. Daraufhin wurde von der Täterseite das Telefonat beendet.

Präventionshinweise der Polizei zu „Falscher Polizeibeamter ruft an“:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben!

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen!

Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle. Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer der Polizeidienststelle im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Tipps zur Kriminalprävention findet man unter www.polizei-beratung.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):