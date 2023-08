Kaiserslautern – So verschieden die fachlichen und technischen Anforderungen in den über 130 Handwerksberufen sind: Betriebswirtschaftlich-strategisches Denken ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Betriebsführung in allen Gewerken. Sich rasch verändernde Märkte und der sich stetig zuspitzende Wettbewerb erfordern heute mehr denn je Profis in der Unternehmensführung.

Die Handwerkskammer der Pfalz bietet daher regelmäßig die Fortbildung zum „Geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung (HwO)“ an. So findet vom 1. September 2023 bis zum 11. Januar 2025 ein neuer berufsbegleitender Präsenzstudiengang im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern statt. Die betriebs- und teilnehmerfreundlichen Unterrichtszeiten sorgen dafür, dass die Aufstiegsfortbildung sehr gut in den betrieblichen Ablauf eingebunden werden kann. Der Unterricht findet alle zwei Wochen freitags von 13.30 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr statt. Anmelden können sich alle Hand- werksmeister, Unternehmer und Führungskräfte, Techniker, Fachwirte, Betriebsassistenten sowie Teilnehmer, die vergleichbare einschlägige fachliche Qualifikationen nachweisen können.

Bei der Fortbildung zum Betriebswirt geht es nicht in erster Linie darum, sich komplexes theoretisches Wissen anzueignen, sondern darum, die eigenen Kompetenzen zu stärken: Die Teilnehmenden lernen, Problemstellungen der betrieblichen Praxis aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu bewerten, um für den „Ernstfall“ im Betrieb gut gerüstet zu sein. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten helfen, die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu bewältigen.

Die Fortbildung wurde speziell für die Anforderungen von Handwerksunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entwickelt. Der Abschluss zum „Geprüften Betriebswirt (HwO)“ stellt die höchste kaufmännische Qualifikationsstufe im deutschen Handwerk dar und ist damit gleichwertig mit dem Master-Abschluss der akademischen Bildung (DQR-Stufe 7). Der erfolgreiche Abschluss qualifiziert die Teilnehmer für Führungspositionen.

Die Kosten belaufen sich auf 4.700 Euro Lehrgangsgebühr, zuzüglich 900 Euro Prüfungsgebühr und etwa 540 Euro für die benötigte Fachliteratur. Eine Förderung kann über das sogenannte „Meister-BaföG“ beantragt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Bildungsfreistellung. Gerne berät das Weiterbildungsteam der Handwerkskammer der Pfalz hierzu vorab.

Weitere Auskünfte und Infomaterialien gibt es bei Madeleine Wagner: Tel.: 0631 3677-173; E-Mail: mwagner@hwk-pfalz.de und unter hwk-pfalz.de/betriebswirt