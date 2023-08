Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots) – Gegen 17:30 Uhr kam es heute im Bereich der Wilhelmstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin übersah hierbei im Rahmen eines Abbiegevorgangs ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Hierdurch wurde das entgegenkommende Fahrzeug auf 3 weitere an der Lichtzeichenanlage zur Salinenstraße wartende Fahrzeuge geschoben.

Durch den Unfall wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt, darunter ein Kind. An allen 5 Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kreuzung der Wilhelmstraße zum Europaplatz kurzfristig gesperrt werden. Durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst wurden die 3 leicht Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kirn (ots) – Am Montag 31.07.2023, ereignete sich im Laufe des Tages eine Verkehrsunfallflucht auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Bekleidungsgeschäft „Emporium“ in der Übergasse in Kirn. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte hierbei mit einem geparkten PKW und entfernte sich sodann unerkannt vom Unfallort.

Die Eigentümerin des beschädigten PKW bemerkte den Schaden erst bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug am späten Abend. Die Polizei Kirn bittet um Zeugenhinweise bezüglich des bisher unbekannten Unfallverursachers.