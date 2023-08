Kneipen-Streit mit strafrechtlichen Folgen

Kaiserslautern (ots) – In einem Lokal in der Steinstraße ist es am späten

Montagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Auslöser des Streits war, dass

ein Mitarbeiter drei Gäste wegen ihrer starken Alkoholisierung aufforderte, das

Lokal zu verlassen. Das passte den Zechern nicht, was sie lautstark kundtaten.

Weil sich die Beteiligten nicht einigen konnten, wurde die Polizei zu Hilfe

gerufen. Die Beamten erteilten den drei betrunkenen jungen Männern einen

Platzverweis, der sich auch auf das Umfeld der Gaststätte erstreckte und bis zum

nächsten Morgen gültig war. Das Trio verließ daraufhin das Lokal.

Obwohl die Polizisten die drei Zecher darauf hingewiesen hatten, dass sie in

ihrem Zustand kein Fahrzeug führen dürfen, setzte sich ein 22-Jähriger – bevor

die Beamten es verhindern konnten – auf ein Fahrrad und wollte damit den Heimweg

antreten. Er kam allerdings nicht weit: Nach wenigen Metern prallte der Mann

gegen eine Hauswand und fiel zu Boden. Glück im Unglück: Er blieb unverletzt,

und weder am Fahrrad noch an der Hauswand entstand Schaden.

Weil der 22-Jährige ganz enorm schwankte, wurde er mit zur Dienststelle

genommen. Hier stürzte er erneut, als er über eine Treppenstufe stolperte. Kurz

darauf kippte er auch noch vom Stuhl, auf den die Polizeibeamten ihn gesetzt

hatten.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Pegel von 0,58 Promille an. Ein Urintest

bestätigte den Konsum verschiedener Betäubungsmittel. Dem Mann wurde daraufhin

eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr

strafrechtlich ermittelt. Ob auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

|cri

Zeugenhinweise sind bei Unfallfluchten wichtig

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der

Europaallee. Hier wurde am Montag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr ein BMW

beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 33 geparkt war. Nach den Unfallspuren

zu urteilen, dürfte ein Verkehrsteilnehmer, der in der Gegenrichtung fuhr, zu

weit nach links gekommen und gegen den Außenspiegel des BMW Unachtsamer Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Ein 56-Jähriger fuhr am späten Montagnachmittag mit

seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Audi auf. Beide Fahrzeuge waren auf der

Merkurstraße stadteinwärts unterwegs. Verkehrsbedingt musste der 24-jährige

Halter des Audi A3 abbremsen, was der Peugeot-Fahrer zu spät erkannte.

Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Der 24-Jährige sowie seine

Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Da der Peugeot nicht

mehr fahrbereit war, wurde er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

|ksrgestoßen sein. Trotz

des angerichteten Schadens fuhr der Verursacher weiter, ohne sich zu melden.

Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631

369-2150 entgegen.

Auch in der Friedenstraße kam es am Montagabend zu einem Unfall mit

Fahrerflucht. In diesem Fall konnte der verantwortliche Fahrer dank Hinweise

aufmerksamer Zeugen ermittelt werden. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, gegen

20.30 Uhr mit seinem Kia aus der Gärtnereistraße gekommen zu sein, ohne den

Vorrang des Verkehrs auf der Friedenstraße zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß

mit dem Dacia einer 59-jährigen Frau, die dort in Richtung Donnersbergstraße

fuhr.

Der Kia-Fahrer flüchtete, die Dacia-Fahrerin blieb mit leichten Verletzungen

zurück. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge merkte

sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs, so dass der Verantwortliche

ausfindig gemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, besteht für seinen Pkw

kein Versicherungsschutz mehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Fahrrad verschwindet aus Hausflur

Kaiserslautern (ots) – Dass man sein Fahrrad besser nicht unverschlossen

abstellen sollte, hat sich am Wochenende in der Mannheimer Straße gezeigt. Wie

ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Montag bei der Polizei zu Protokoll

gab, hatte er seinen Drahtesel gegen Ende der Woche im Hausflur abgestellt, ohne

ihn zu sichern. Am Sonntagabend fiel dem Mann auf, dass sein Fahrrad nicht mehr

da ist.

Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Kettler mit grün-schwarzem Rahmen und

Kettenschaltung. Näheres ist nicht bekannt.

Da die Eingangstür des Hauses nicht verschlossen wird, gibt es derzeit keine

Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die gesehen haben, wer das Fahrrad an sich

nahm oder damit herumfuhr, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150

Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Werkzeug, Radio und Geld geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Baucontainer in der Morlauterer Straße war am

Wochenende das Ziel von Einbrechern. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern der

verantwortlichen Firma auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem

Container verschafft haben.

Ersten Überprüfungen zufolge, wurden ein Geldschein, ein sogenanntes

Baustellenradio und ein Akkubohrer der Marke „Makita“ sowie ein

Akku-Trennschleifer der Marke „Hilti“ gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei

mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen zwischen Freitagvormittag, 11 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr,

unbefugte Personen im Baustellenbereich unterhalb der Waschmühltalbrücke

aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an die

Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu wenden. |cri

Jacken aus Auto gestohlen

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben sich in Fischbach an einem

Firmen-Pkw zu schaffen gemacht. Am Montag meldete der Fahrzeugnutzer der

Polizei, dass unbekannte Täter aus dem Wageninneren zwei Jacken gestohlen haben.

Es handelt sich um eine rotbraune Jacke der Marke „North Face“ sowie eine

marineblaue Jacke von „Zara“. Gesamtwert: mehrere hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 19.45 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30

Uhr. In diesem Zeitraum stand der Mercedes in der Frontalstraße in Höhe des

Hauses Nummer 35.

Am Pkw wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Der Nutzer war sich jedoch sicher,

das Auto verschlossen zu haben.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter, die im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind,

nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegen. |cri

Schüsse mit dem Luftgewehr

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde

Otterbach-Otterberg. Der 87-Jährige steht im Verdacht, von seinem Balkon aus mit

einem Luftgewehr herumgeschossen zu haben. Zwei Männer, die sich am

Montagvormittag gerade auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufhielten,

meldeten der Polizei, dass sie beinahe getroffen worden wären. Verletzt wurde

zum Glück niemand.

Als eine Polizeistreife dem Senior daraufhin einen Besuch abstatten wollte, war

dieser nicht zu Hause. Er kehrte jedoch kurz darauf zurück und ließ die Beamten

in seine Wohnung. Dort fanden die Polizisten ein Luftgewehr sowie die

dazugehörigen Projektile. Darauf angesprochen, bestritt der 87-Jährige

allerdings, damit geschossen zu haben.

Die Waffe wurde samt der Projektile sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Kennzeichen von Nissan geklaut

Kaiserslautern (ots) – Kennzeichendiebe habe am Wochenende in der Zschockestraße

zugeschlagen. Am Montagmorgen stellte eine junge Frau fest, dass an ihrem

geparkten Pkw das hintere Kennzeichenschild gestohlen wurde.

Die 23-Jährige hatte ihren Nissan nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 18

Uhr abgestellt. Nach dem Wochenende bemerkte sie, dass sich unbekannte Täter

daran zu schaffen gemacht haben müssen: Die untere Schiene des

Kennzeichenhalters wurde entfernt und das Schild gestohlen.

Vermutlich hatten es die Diebe auf die Plakette der Hauptuntersuchung abgesehen.

Diese ist noch bis Januar 2025 gültig.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, die um den Nissan

„herumgeschlichen“ sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei

der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Ohne Vorwarnung mit Pfefferspray besprüht

Kaiserslautern (ots) – Nachträglich hat ein Mann aus dem Landkreis am Montag

eine Körperverletzung angezeigt. Nach Angaben des 40-Jährigen haben ihn

unbekannte Jugendliche am Samstagabend in der Klosterstraße mit Pfefferspray

besprüht.

Zu dem Vorfall kam es gegen 19 Uhr, während sich der Mann nach eigenen Angaben

auf dem Außengelände des Pfarrheims St. Martin aufhielt. Vier unbekannte

Jugendliche seien auf ihn zukommen und hätten ihm ohne Vorwarnung das Reizspray

entgegengesprüht. Anschließend sei die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 40-Jährige erlitt eine schmerzhafte Augenreizung. Er rief daraufhin um

Hilfe. Passanten seien zu ihm gekommen und hätten einen Krankenwagen

verständigt.

Über die Täter konnte der Mann nur sagen, dass es sich um vier männliche

Personen gehandelt habe, die etwa zwischen 16 und 19 Jahre alt waren. Eine

genauere Beschreibung war nicht möglich. Es sei auch nichts gesprochen worden.

Auch von den Zeugen, die ihm zur Hilfe kamen, kannte das Opfer keine Namen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet

insbesondere die Helfer, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die etwas

beobachtet haben und Hinweise auf die flüchtenden Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1

in Verbindung zu setzen. |cri

Diebstahl bei Sportverein – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag- und

Montagabend Zugang zum Gelände eines Sportvereins in der Vogelwoogstraße

verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Einbrecher durch ein

Loch im Zaun auf das Areal ein und hebelten mehrere Türen auf. Ihre Beute: zwei

Kisten Cola und eine Kiste Bier. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert

Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat zwischen Sonntag, 20 Uhr, und

Montag, 18 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind in diesem Zeitraum in

der Vogelwoogstraße Personen mit Getränkekisten aufgefallen? Zeugen, die

Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |ksr

Baustellenfahrzeug kollidiert mit Garage

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Radlader stieß am

Montagvormittag in der Heißenbergstraße beim Rangieren gegen eine Garage. Der

18-jährige Fahrer besaß keinen Führerschein. Er fuhr mit dem Fahrzeug in den

Vorgarten eines Wohnanwesens und dabei gegen ein Garagentor. Der Mann war auf

einer Baustelle tätig, ob die Baufirma diese ordnungsgemäß eingerichtet hat, ist

Gegenstand der Ermittlungen. |ksr

Unachtsamer Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Ein 56-Jähriger fuhr am späten Montagnachmittag mit

seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Audi auf. Beide Fahrzeuge waren auf der

Merkurstraße stadteinwärts unterwegs. Verkehrsbedingt musste der 24-jährige

Halter des Audi A3 abbremsen, was der Peugeot-Fahrer zu spät erkannte.

Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Der 24-Jährige sowie seine

Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Da der Peugeot nicht

mehr fahrbereit war, wurde er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

|ksr