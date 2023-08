Wiesbaden: Die Polizei-News

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit

Einkaufswagen, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 30.07.2023, 20:30 Uhr

(kd)Am Sonntagabend versuchte ein 49-Jähriger in der Bahnhofstraße einen

Motorradfahrer mit einem Einkaufswagen zu rammen. Der Mann lief mit einem

Einkaufswagen mittig auf der Fahrbahn, in Höhe der Reisinger Anlage, entgegen

der Fahrtrichtung. Als sich ihm zwei Motorradfahrer näherten versuchte er das

vordere Motorrad mit dem Einkaufwagen zu rammen. Der Motorradfahrer konnte einen

Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Kurz darauf konnte der Mann

von einer Streife im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Durch die

Videoschutzanlage am Hauptbahnhof wurde die Tat aufgezeichnet und es kann

angenommen werden, dass die Motorradfahrer aus dem Bereich Mainz kamen. Die

Motorradfahrer sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Betrüger treiben in Banken ihr Unwesen, Wiesbaden, Sonneberg, Freitag,

28.07.2023 bis Sonntag, 30.07.2023

(kd)Unbekannte haben am Wochenende in Bankfilialen in Sonnenberg Bankkarten

ergaunert und damit mehrere Tausend Euro abgehoben. In verschiedenen

Bankfilialen lauerten die Unbekannten ihren Opfern auf. Mit teilweise

manipulierten Geräten und dem Vorwand bei den Kontoauszügen behilflich zu sein,

kamen sie an die Bankkarten und Geheimzahlen der Geschädigten. In bisher fünf

bekannten Fällen hoben sie anschließend insgesamt knapp 30.000 Euro ab. Die

Polizei rät, keinen Fremden Bankkarten zu überlassen oder persönliche Daten

mitzuteilen und bei verdächtigen Feststellungen den Notruf zu wählen. Hinweise

zu den Taten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der (0611) 345-0

entgegen.

Einbruch in Gärtnerei,

Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, Freitag, 28.07.2023, 14:00 Uhr bis Montag,

31.07.2023, 07:50 Uhr

(kd)In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen sind Unbekannte in der

Bernhard-May-Straße in eine Gärtnerei eingebrochen und haben Kabel und Werkzeuge

entwendet. Die Täter öffneten mit Gewalt ein Fenster des Gewächshauses, welches

nur noch als Lagerraum genutzt wird, und durchsuchten es nach Wertsachen.

Anschließend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Einbruch und Diebstahl von Goldbarren-Attrappen, Wiesbaden,

Otto-von-Guericke-Ring Sonntag, 30.07.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023,

07:22 Uhr (kd)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen

Geschäftsraum in Wiesbaden Nordenstadt ein und entwenden mehrere Goldbarren. Die

Einbrecher witterten Beute und stiegen in einen Büroraum im

Otto-von-Guericke-Ring ein, nachdem sie die Fensterscheibe mit einem Stein

eingeworfen hatten. Aus einer Vitrine entwendeten sie mehrere Goldbarren. Dabei

handelte es sich allerdings nicht um echtes Gold, sondern nur um

Goldbarren-Attrappen. Der oder die Täter gingen also leer aus und hinterließen

einen Sachschaden von 1.200 Euro. Hinweise zur Tat werden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unbekannter tritt gegen Fahrzeug, Idstein, Am

Wörtzgarten, Montag, 31.07.2023, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Montag zur Mittagszeit hat eine unbekannte Person ein in Idstein

geparktes Fahrzeug mit Tritten traktiert und beschädigt. Um 13:00 Uhr stellte

die Besitzerin eines weißen Peugeot 308 fest, dass in ihrer rund zweistündigen

Abwesenheit eine unbekannte Person mehrfach gegen die Fahrertür getreten hatten.

Hierdurch wurde ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro verursacht. Der Täter oder

die Täterin war nach der Tat unerkannt geflohen.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

Im letzten Moment Betrug abgewehrt, Heidenrod, Donnerstag, 27.07.2023,

(fh)Am Donnerstag ist ein Mann aus Heidenrod um ein Haar „Whatsapp“-Betrügern

zum Opfer gefallen. So erhielt der Senior auf seinem Mobiltelefon eine Nachricht

seines angeblichen Sohnes. Dieser bat ihn, unter dem Vorwand ein neues Telefon

zu besitzen, um finanzielle Unterstützung. In der Annahme mit dem eigenen Sohn

zu kommunizieren, überwies er knapp 2.000 Euro aufs Konto der Täter. Erst im

Nachgang fiel dem Heidenroder auf, dass er Betrügern aufgesessen war. Die

Zahlung konnte jedoch glücklicherweise durch die Hausbank des Geschädigten

gestoppt und ein Schadenseintritt verhindert werden. Die Polizei rät: Warnen Sie

ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz

allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer

Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie

immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde

Personen.

Opferstock aus Kirche entwendet, Rüdesheim-Assmanshausen, Lorcher Straße,

Montag, 31.07.2023, 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags haben Diebe im Rüdesheimer Ortsteil Assmanshausen die

Opferstöcke der dortigen Kirche ins Visier genommen. In einem unbeobachteten

Moment hatten die Täter das Innere der Kirche in der Lorcher Straße betreten und

sich hier an drei Opferstöcken zu schaffen gemacht. Während sie einen vergeblich

versuchten aus der Wand zu reißen, öffneten sie einen weiteren gewaltsam und

ließen einen dritten komplett mitgehen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Hundert Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06722)

9112-0.

Gegen Tor gefahren und verletzt, Eltville-Hattenheim, Kloster Eberbach,

Montag, 31.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein Autofahrer gegen das Zugangstor des Geländes vom

Kloster Eberbach gestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Der 77 Jahre alte

Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse war gegen 17:40 Uhr beim Einfahren auf das

Gelände gegen besagtes Tor gestoßen. Ersten Ermittlungen zufolge verwechselte

der Senior zuvor das Gas-und Bremspedal. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann

Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden

mussten. Die Sachschäden an Mercedes und Tor summieren sich auf knapp 3.000

Euro.

Weißer Lieferwagen nach Zusammenstoß gesucht, Bad Schwalbach, Am Kurpark,

Montag, 31.07.2023, 12:00 Uhr

(fh)Nach einer Unfallflucht die sich am Montagmittag in Bad Schwalbach

zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 12:00 Uhr

beschädigte ein aktuell flüchtiges Fahrzeug beim Rangieren in der Straße „Am

Kurpark“ einen dort eingelassenen Sperrpfosten und fuhr, ohne dass dessen

verantwortliche Person dem Schaden Beachtung schenkte, einfach davon. Ersten

Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen

weißen Lieferwagen mit dem Teilkennzeichen „GG“ (Groß-Gerau) gehandelt haben.

Hinweise zum Fahrzeug oder der Fahrerin beziehungsweise dem Fahrer nimmt die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Niedernhausen,

Bundesautobahn 3, Montag, 31.07.2023, 13:50 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten

Fahrzeugen auf der A 3 bei Niedernhausen zwei Menschen verletzt. Eine 19-Jährige

befuhr mit einem Audi die A 3 auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung

Frankfurt. Kurz hinter der Anschlussstelle Niedernhausen bremsten die

vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt stark ab. Dies bemerkte die Fahrerin

offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck eines VW, der daraufhin gegen

einen BMW prallte, welcher wiederum gegen das Heck eines Ford geschoben wurde.

Die 19-Jährige und eine Mitfahrerin in dem BMW erlitten bei der Kollision

leichte Verletzungen. Der Audi musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt

werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 35.000 EUR.