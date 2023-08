Mann mit über zwei Promille beißt Sicherheitsmitarbeiter in den Arm

Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung im Bahnhof Dillenburg, ermittelt die Bundespolizeiinspektion

Kassel seit Montagabend (31.7.) gegen einen 25-Jährigen aus Neumarkt in der

Oberpfalz. Der Mann aus der bayerischen Kreisstadt hatte offensichtlich zu viel

Alkohol getrunken und wirkte sehr unsicher.

Ein 63-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde auf den Mann aufmerksam

und wollte den Betrunkenen aus dem Bahnhof begleiten.

Dieser reagierte plötzlich aggressiv und biss den 63-Jährigen in den Unterarm,

dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Zudem bewarf der Störenfried den

Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mit einer Bierflasche, die jedoch ihr Ziel

verfehlte.

Bundespolizisten nahmen den bissigen Mann, einen Asylbewerber aus Äthiopien,

kurz darauf vorläufig fest.

Aufgrund seines Alkoholisierungszustandes musste der 25-Jährige die Beamten zum

Bundespolizeirevier nach Gießen begleiten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von

rund 2.2 Promille. Nach kurzer Ausnüchterung kann der Mann später wieder frei.

Gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr – Hindernisse und Gleisläufer stoppen Zugverkehr

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) / Schwalmstadt-Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – In

gleich zwei Fällen wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr“, ermittelt seit dem vergangenen Wochenende die

Bundespolizeiinspektion Kassel.

Gleisläufer zwingt Zug zu Schnellbremsung

Ein dunkel gekleideter Mann, mit einem Rucksack, soll am vergangenen Freitag

(28.7.) auf der Bahnstrecke zwischen Herborn und Sinn einen Zug der Hessischen

Landesbahn (HLB) zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Der Mann sprang nach

Aussagen eines Bahnmitarbeiters gegen Mittag über die Gleise und verschwand

anschließend im Gebüsch. Ein herannahender Zug der HLB musste eine

Schnellbremsung einlegen. Personen wurden nach bisherigen Ermittlungen nicht

verletzt.

Die Bundespolizei ließ den Zugverkehr kurzzeitig stoppen. Der Bahnverkehr

erhielt durch den Vorfall geringfügige Verspätungen.

Zweiter Fall in Schwalmstadt-Treysa

Bislang Unbekannte deponierten am späten Freitagabend (28.7.) diverse

Gegenstände wie Hölzer, Metallstangen, Steine sowie Teile eines Fahrrades im

Gleisbereich an der Bahnstrecke bei Schwalmstadt-Treysa (an der ehemaligen

Verladerampe der Bundeswehr; Bahn-Kilometer 60,4).

Infolge des Überfahrens der Hindernisse durch Züge kam es zu Beschädigungen an

den Schienen, die daher voraussichtlich ausgetauscht werden müssen.

Inwieweit Beschädigungen an den betroffenen Zügen entstanden sind, muss noch

ermittelt werden.

Die Bahnstrecke war für die notwendigen Ermittlungen von zirka 21:30 Uhr bis

1Uhr nachts einseitig gesperrt.

Mit PKW geflüchtet

Nach ersten Aussagen von Zeugen sollen die Unbekannten mit einem Pkw der Marke

Audi (amtliches Kennzeichen HR-F ???) in Richtung Treysa geflüchtet sein.

Zeugen gesucht

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet in beiden Fällen um sachdienliche

Hinweise unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de.

Dillenburg: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Mit zwei Laptops im Wert von etwa 600 Euro machten sich zwei Einbrecher am vergangenen Sonntag aus dem Staub. Offenbar nutzten sie ein „auf Kipp“ stehendes Fenster, um in ein Wohnhaus in der Uferstraße zu gelangen, ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr schnappten sie sich die zwei Laptops und flüchteten. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar: Diesel-Diebstahl

Diebe machten sich zwischen letzter Woche Donnerstag, 16 Uhr, und dieser Woche Montag, 14.30 Uhr, an einem Bagger zu schaffen, der auf dem Schotterparkplatz an der Schleuse Naunheim im Garbenheimer Weg stand. Nachdem sie zunächst den Tankdeckel aufbrachen, pumpten sie etwa 170 Liter Diesel-Kraftstoff im Wert von etwa 270 Euro ab und entwendeten ihn. Hinzu kommt der entstandene Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum am Tatort Personen mit Kanistern aufgefallen? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Zusammenhang bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar: Sonnenbrillen entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in einen wohl verschlossenen BMW, der in der Frankenstraße stand. Zwischen letzter Woche Samstag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, durchwühlten sie den grauen PKW und entwendeten drei hochwertige Sonnenbrillen samt Etuis im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Schäden am PKW entstanden durch die Vorgehensweise nicht. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Haiger: Motorhaube zerkratzt

Die Motorhaube eines geparkten VW zerkratzten Unbekannte im Veilchenweg. Der etwa 250 Euro hohe Schaden am grauen Polo entstand zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Die Dillenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).