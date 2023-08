Marburg – Fahrrad ohne Hinterrad gestohlen

Da das Hinterrad des schwarzen Felt Mountainbikes mit einem Schloss am Fahrradständer angebunden war, baute der Fahrraddieb dieses Rad aus, ließ es liegen und nahm den Rest, also Vorderrad und Rahmen mit. Die Polizei Marburg sucht Zeugen, die jemanden gesehen haben, der ein „halbes“ Rad weggetragen oder verladen hat. Der Diebstahl vor dem Mehrfamilienhaus Universitätsstraße 47 war zwischen 23.30 Uhr am Samstag und 10.15 Uhr am Sonntag, 23. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Sichtbare Geldbörse lockte

Auf dem Parkplatz des Vereins für Deutsche Schäferhunde in der Industriestraße in Cölbe konnte ein Dieb der Verlockung der auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbörse nicht widerstehen. Er schlug eine Seitenscheibe des blauen VW ein und griff zu. Mit dem Portemonnaie erbeutete er so gut wie kein Bargeld. Allerdings befanden sich darin u.a. der Personalausweis, Führerschein und Bankkarten. Wer hat zur Tatzeit am Montag, 31. Juli, zwischen 14.10 und 14.40 Uhr rund um den Tatort Personen gesehen? Wer kann diese Personen beschreiben oder identifizieren? Wer hat jemanden an dem blauen Golf beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Zerstörte Autoscheibe

Als der Fahrer am Montag, 31. Juli, um 09.30 Uhr, zu seinem am Samstag um 20 Uhr abgestellten grauen Opel Combo kommt, bemerkt er sofort die zerstörte Seitenscheibe hinten links. Da sich in dem Auto keine Wertsachen befanden, fehlt auch nichts. Zudem gibt es keine Hinweise darauf, wie der Schaden an der Scheibe entstand und dass des eine Durchsuchung des Autos gab. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahlsaus dem Auto bzw. Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Anwesens Hainweg 130a verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Einbruch in die Waschküche

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen brachen drei Täter am Sonntag, 30. Juli, um etwa 23 Uhr in die Waschküche des Mehrfamilienhauses Markt 12 ein. Vermutlich gelangten die Täter durch die unverschlossene Haustür ins Haus. Sie brachen anschließend zunächst die Tür zur im Keller liegenden Waschküche und dann die beiden darin vorhandenen Münzbehälter auf. Sie flüchteten unerkannt mit dem erbeuteten Münzgeld. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Unfallflucht in der Nellenburgstraße Ecke Neue Gartenstraße – Stoßstange am UP beschädigt

Durch ein nicht feststehendes Unfallgeschehen entstand an der Heckstoßstange eines grauen VW UP ein Schaden. Der Kleinwagen parkte zur Unfallzeit zwischen 17 Uhr Am Freitag und 17 Uhr am folgenden Samstag, 29. Juli. auf dem Parkplatz des Eckhauses Nellenburgstraße Ecke Neue Gartenstraße. Der UP stand vorwärts auf dem prinzipiell über die Neue Gartenstraße erreichbaren Parkplatz. An dem Aut0 brach durch die Kollision die hintere Stoßstange rechts und links aus der Halterung heraus. Wer hat an der Einmündung ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision gekommen sein könnte? Wer hat den Unfall gesehen oder entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.