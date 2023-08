Unfallflucht in Oberster Gasse: Ermittler fahnden nach weiß-blauem Roller und suchen Zeugen

Kassel-Mitte: Noch keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Verursacher eines Unfalls am Freitag, dem 21. Juli 2023 in der Obersten Gasse in Kassel ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen und Zeugenbefragungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie eine an dem Unfall beteiligte 20-jährige Frau aus Kaufungen berichtete, wollte sie an dem Freitagmorgen gegen 8:15 Uhr mit ihrem BMW von der Straße „Entenanger“ nach rechts in die Oberste Gasse abbiegen. Währenddessen hatte sich von links ein Motorroller genähert, dessen Fahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Pkw offenbar erkannt hatte, aber nach Einschätzung der Autofahrerin auf dem regennassen Kopfsteinpflaster nicht mehr bremsen konnte und daher mit dem BMW kollidiert war. Der Rollerfahrer stürzte auf die Straße, stand aber sofort wieder auf, setzte sich auf das Zweirad und fuhr in Richtung Steinweg davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Es soll sich um einen weiß-blauen Motorroller mit Versicherungskennzeichen gehandelt haben, der von einem ca. 18 Jahre alten Mann mit weißem Nike-Pullover, blauer Jeans und auffälliger Goldkette gesteuert wurde. Ob sich der junge Fahrer bei dem Unfall verletzt hatte, ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Roller und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Drei Einbrüche in Kasseler Geschäfte am Wochenende: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Mitte und -Süd: Am gestrigen Montag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu drei Geschäftseinbrüchen in der Kasseler Innenstadt und in der Südstadt gerufen, die offenbar auf das Konto ein und desselben unbekannten Täters gehen. In allen Fällen war der Einbrecher über Oberlichter in die Läden eingestiegen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Tatorte gesehen haben und Täterhinweise geben können.

Der Einbruch in ein Handygeschäft am Ständeplatz, Ecke Fünffensterstraße, hatte sich in der Zeit zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Montagmorgen, 9:30 Uhr, ereignet. Der vermutlich sportliche Täter war auf eine Reklametafel des Geschäfts geklettert und hatte anschließend das Oberlicht eingeschlagen. Mit erbeuteten Handys und Wechselgeld aus der Kasse flüchtete der Unbekannte über eine Kellertür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

In unmittelbarer Nähe war es am Ständeplatz, Ecke Wilhelmsstraße, im Verlauf des Wochenendes zu dem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Auch in diesem Fall kletterte der Täter nach oben und nutzte einen Türgriff als Steighilfe, um das Oberlicht zu erreichen und aufzubrechen. Aus dem Salon wurde eine Kasse samt Geld gestohlen.

Das aufgebrochene Fenster eines Haushaltswarengeschäfts in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, war am gestrigen Montagmorgen gegen 7:30 Uhr von Mitarbeitern entdeckt worden. Zuletzt war dort am Samstagabend gegen 19:10 Uhr noch alles in Ordnung gewesen. Bei seinem Beutezug in dem Geschäft wurde der Einbrecher offenbar nicht fündig, denn nach erster Feststellung fehlt lediglich eine LED Leuchte.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Falscher Zivilpolizist holt EC-Karte ab: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn: Das Opfer von bislang unbekannten Betrügern wurde am vergangenen Freitag eine hochbetagte Frau aus dem Kasseler Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn. Die Unbekannten hatten die Seniorin am Freitagnachmittag auf dem Festnetzanschluss angerufen, sich glaubhaft als Polizisten ausgegeben und ihr von einer Täterbande erzählt, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei. Daher wolle man nun mögliche Opfer warnen. Im weiteren Gesprächen befragten die wechselnden Beamten am anderen Ende der Leitung die Frau nach Wertbeständen in ihrer Wohnung, woraufhin sie angab, nur Geld auf dem Bankkonto zu haben. Daraufhin gaben die falschen Polizisten vor, die Ersparnisse vom Konto besser in amtliche Verwahrung nehmen zu wollen, da das Geld auch auf der Bank in Gefahr sei. Verängstigt und in dem Glauben, dass ihr Geld in Sicherheit gebracht wird, überreichte die Seniorin gegen 15 Uhr ihre EC-Karte im Glockenbruchweg, nahe der Leuschnerstraße, an einen vermeintlichen Zivilpolizisten und nannte ihre PIN. Als die Frau eine halbe Stunde nach der Abholung erkannte, dass sie einem Betrug aufgesessen war, ließ sie ihre Bankkarte sofort sperren. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter in diesem kurzen Zeitraum noch kein Geld abgehoben und gingen somit leer aus. Von dem unbekannten Abholer liegt folgende Beschreibung vor:

20 bis 22 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkelbraune,

fast schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben lockig), helle

Haut, dunkle Augen, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans,

schwarze Schnürschuhe aus Stoff.

Die Kriminalbeamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Zeugen, die am Freitagnachmittag nahe der Leuschnerstraße verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern weitere Hinweise auf den Abholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Schlägerei zwischen Familien auf Spielplatz sorgt für Polizeieinsatz: 53-jährige Frau verletzt Polizisten

Vellmar (Landkreis Kassel): Eine Schlägerei zwischen zwei Familien auf einem Kinderspielplatz sorgte am gestrigen Montagabend im Rheinstahlring in Vellmar für einen Polizeieinsatz. Mehrere Notrufe waren gegen 20 Uhr wegen der handfesten Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Erwachsenen bei der Polizei eingegangen. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord trafen auf dem Spielplatz bei aufgeheizter Stimmung auf zwei lautstark streitende Familien, wobei zwei Männer, ein 38-Jähriger aus Kassel und ein 43-Jähriger aus Vellmar, Verletzungen im Gesicht aufwiesen. Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigt hatten, begannen die Polizisten mit der Befragung der Beteiligten. Währenddessen schlug ein anwesender 51-Jähriger aus Vellmar völlig unvermittelt einem der bereits verletzten Männer mehrfach ins Gesicht. Als die Beamten den Angreifer festnahmen, trat wiederum eine 53 Jahre alte Frau aus Vellmar heran und schlug mehrmals nach dem 51-Jährigen. Hierbei traf sie einen der Polizeibeamten mit mehreren Schlägen am Kopf, wodurch er leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Schlägerei ein Streit zwischen Kindern auf dem Spielplatz vorausgegangen. Diese hatten ihre Väter hinzugerufen, die sich daraufhin schlugen. Im weiteren Verlauf waren zahlreiche Angehörige der beiden offenbar zerstrittenen Familien auf den Spielplatz gekommen und hatten sich an der Auseinandersetzung beteiligt. Der 43-Jährige aus Vellmar musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Gegen ihn, seinen 38 Jahre alten Kontrahenten, den 51-Jährigen sowie die 53 Jahre alte Frau leiteten die Polizisten jeweils Strafanzeigen wegen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.