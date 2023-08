Marienstatue aufgefunden – Hinweise erbeten

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Donnerstagvormittag (27.07.) im Panoramaring Hünfeld eine Marienstatue am Straßenrand aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen Betonguss mit einer Höhe von etwa 80 Zentimetern und einem Gewicht von rund 20 Kilogramm. Durch den verwitterten Zustand der Statue wäre es möglich, dass diese in einem Außenbereich – eventuell einer Mariengrotte – aufgestellt war. Erste Ermittlungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hünfeld verliefen jedoch ohne Erfolg und lieferten keine Anhaltspunkt über die Herkunft der Figur. Wer kann Hinweise geben, ob und wo die Marienstatue möglicherweise entwendet worden ist? Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580.

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Montag (31.07.), gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach am Herzberg die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld-Asbach kommend in Richtung Eichhofkreisel. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus Breitenbach am Herzberg aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im dortigen Straßengraben und kam dann wieder in Fahrtrichtung neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurde der 46-Jährige leicht verletzt. Durch den Unfall wurden Teile des Pkw umhergewirbelt und beschädigten dabei den Pkw des Fahrers aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Bad Hersfeld. Am Montag (31.07.), gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Gießen mit seinem Fahrrad die Homberger Straße in Richtung Glimmesmühle. Hinter dem Fahrradfahrer fuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer in gleicher Richtung. Derzeitigen Erkenntnissen nach wollte der Pkw-Fahrer den Radfahrer überholen. Da dieser jedoch gerade links abbiegen wollte, musste er eine Gefahrenbremsung durchführen. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab – 100 Meter Schutzplanke beschädigt

Wildeck (ots)

Am Dienstag (01.08.), gegen 07.30 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eine Kraftstoffspur auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Obersuhl und Hönebach gemeldet. Der Grund dafür konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei schnell festgestellt werden.

Derzeitigen Erkenntnissen nach kam der 32-jähriger Fahrer eines polnischen Sattelzuges aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und „walzte“ circa 100 Meter Schutzplanke nieder. Dabei wurde der Dieseltank des Zugfahrzeuges aufgerissen und schätzungsweise 100 Liter Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn verteilt. Da die Bundesautobahn am Unfallort über keinen Standstreifen verfügt, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt bis zur nahegelegenen Anschlussstelle Wildeck-Hönebach fort.

Aufgrund der ausgetretenen Kraftstoffmengen mussten die Fahrbahn der A 4 durch die Autobahnmeisterei Hönebach gereinigt und der rechte Fahrstreifen sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt werden.

Da durch den beschädigten Sattelzug auch weiterhin drohte, dass rund 900 verbleibende Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn laufen, wurde dieser durch die circa 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach aus dem Lkw abgepumpt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Hauptfahrbahn konnte nach den Reinigungsarbeiten kurze Zeit später wieder freigegeben werden, während die Abfahrt an der Anschlussstelle Hönebach bis zur Mittagszeit gesperrt bleiben musste.

Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld

Die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg bietet am Dienstag (08.08.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeiliegenschaft in Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld, an. Anmeldungen sind ab sofort unter der Rufnummer 06621/932-0 möglich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei: – Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser! – Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an! – Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad! – Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Dienstag (08.08.), 10 bis 15 Uhr Wo? Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld

Anmeldungen? sind ab sofort unter 06621/932-0 möglich

Versuchter Einbruch

Künzell. Unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagnacht (28.07.) und Montagnacht (31.07.) mehrere Baucontainer in der Florastraße in Pilgerzell aufzubrechen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Turnhalle

Fulda. Eine Turnhalle in der Washingtonallee war zwischen Samstagabend (29.07.) und Montagvormittag (31.07.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie die hintere Tür gewaltsam aufbrachen, verschafften sie sich unerlaubt Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldkassette, eine Videokamera sowie einen Laptop und PC in noch unbekanntem Wert und flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Schotten. Aus einer Lagerhalle im Taubenweg stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (28.07.) und Montagmorgen (31.07.) Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Eisdiele

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (31.07.) in eine Eisdiele in der Breitenstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden in momentan noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

110.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Magdeburger Straße

Auf der Magdeburger Straße hat sich am Montagabend (31.07.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist.

Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein 21-jähriger Fahrer aus Heidelberg gegen 22.50 Uhr mit einem grauen BMW M4 Competition von Petersberg kommend in Richtung Ochsenwiese unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in Folge dessen frontal gegen eine dortige Straßenlaterne. Das Fahrzeug schleuderte noch einige Meter weiter und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug selbst sowie der Laterne entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 110.000 Euro.

Spektakulärer Alleinunfall auf der B27 in der Ortslage Burghaun

Burghaun – Am 31.07.2023 ereignete sich um 18:25 Uhr ein Unfall in der Hersfelder Straße (B 27), bei dem sich der PKW eines 21-jährigen ukrainischen Staatsbürgers überschlug, weil dieser durch Unachtsamkeit zu weit rechts fuhr und gegen den Bordstein stieß. Der Bordstein wies das Fahrzeug einseitig in die Luft ab, wodurch dieses sich im Anschluss überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Es gleicht einem Wunder, dass hierbei der Unfallfahrer unverletzt blieb. An seinem PKW hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der wegen des niedrigen Restwertes jedoch lediglich auf 1.000 EUR geschätzt wurde.

Unfallflucht – Geparkter PKW in Bachstraße in Hünfeld angefahren

Hünfeld – Am 31.07.2023 wurde zwischen 15:00 und 18:00 Uhr ein in der Bachstraße in Hünfeld, Höhe Hausnummer 34, ein abgestellter PKW Seat Leon an der Front vorne links durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich nach dem Unfall weder bei der geschädigten Anwohnerin noch bei der Polizei, weswegen nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Der PKW des flüchtigen Verkehrsteilnehmers müsste entweder von links oder im Heckbereich mutmaßlich rechts in Form von Lackkratzern und Dellen beschädigt sein. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer: 06652/96580, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.