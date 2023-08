Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schockanruf – Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld, Königstein im Taunus, Mammolshain, Kastanienweg, 31.07.2023

(pa)In Königstein haben Telefonbetrüger am Montag mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ Beute gemacht. Gegen Mittag wurde eine Seniorin aus dem Stadtteil Mammolshain von den Tätern kontaktiert. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und spiegelten der Bürgerin vor, ein nahe Verwandte habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befinde sich deswegen in Untersuchungshaft und könne nur gegen Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß kommen. Die geschockte Seniorin übergab in der Folge Bargeld und Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich an einen Abholer, der am frühen Nachmittag im Kastanienweg erschien. Erst im Nachhinein flog der Schwindel auf, nachdem die Dame die echte Angehörige kontaktierte. Der Täter wurde beschrieben als etwa 25 Jahre alt und circa 180cm bis 185cm groß mit „südländischem Aussehen“. Er habe einen Oberlippenbart und mittellanges schwarzes Haar gehabt, das nach hinten gekämmt gewesen sei. Getragen habe er einen roten Overall. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die gegen Mittag/Nachmittag im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

BMW touchiert und davongefahren,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Am Hasensprung, 31.07.2023, 14.00 Uhr bis 17.20 Uhr

(pa)Am Montagnachmittag ereignete sich in Königstein Mammolshain eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen BMW der 1er-Reihe hatte ihren Wagen ab etwa 14.00 Uhr in der Straße „Am Hasensprung“, Ecke Kastanienweg geparkt. Als sie gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, musste die Autofahrerin feststellen, dass der BMW einen frischen Schaden im Bereich der hinteren Fahrerseite aufwies. Die Schadenshöhe wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Pkw beim Vorbeifahren touchiert. Der oder die Verantwortliche war jedoch im Anschluss unerkannt davongefahren. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Fall des Schockanrufs, der sich am frühen Nachmittag unweit der Unfallstelle im Kastanienweg zutrug, wird derzeit geprüft. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter (06174) 9266 – 0 zu melden.

Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver, B 275, zwischen Weilrod und Usingen Merzhausen (Gemarkung Merzhausen), 31.07.2023, gg. 19.05 Uhr

(pa)Am Montagabend kam es auf der B 275 bei Usingen Merzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Beteiligte in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Kurz nach 19.00 Uhr war ein 83-jähriger Usinger mit seinem Hyundai von Weilrod kommend in Richtung Merzhausen unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm aufgrund eines langsam fahrenden Mähdreschers staute. Der Autofahrer setzte daraufhin zum Überholen an, wobei sich zwischen ihm und dem Mähdrescher noch drei weitere Fahrzeuge – darunter eine Sattelzugmaschine samt Auflieger – befanden. Während sich der Hyundai im Zuge des Überholmanövers auf der Gegenfahrspur befand, kam ihm ein Audi entgegen. Dessen Fahrzeugführer – ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg – konnte nicht mehr verhindern, dass beide Pkw frontal zusammenstießen. Bei der Kollision zogen sich beide Autofahrer schwere Verletzungen zu. Der Audi-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Den Fahrer des Hyundai brachten die Rettungskräfte per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die beiden stark beschädigten Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 21.000 Euro.