Main-Taunus: Die Polizei-News

Graffiti-Sprayer nehmen sich Schulen vor, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße / Gartenstraße, Samstag, 29.07.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Gleich zwei Hofheimer Schulen wurden am vergangenen Wochenende von Graffiti-Sprayern heimgesucht. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen begaben sich die Unbekannten zu je einem Schulgelände in der Rudolf-Mohr-Straße sowie in der Gartenstraße. Hier besprühten sie eine Fassade und einen zur Schule zugehörigen Container mit Farbe und hinterließen so einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Die Polizeistation Hofheim nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

Einbruch in Bäckerei,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, festgestellt: Dienstag, 01.08.2023, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine am Bahnhof in Flörsheim gelegene Bäckerei eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich zur Nachtzeit zu dem Fenster der Bäckerei, welche sich im Bahnhofsgebäude befindet, und hebelten dieses auf. Anschließend betraten sie die Innenräume und flüchteten letztlich unbemerkt. Bei ihrem Einbruch verursachten sie einen knapp 500 Euro hohen Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Zwei hochwertige Fahrräder entwendet, Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Sonntag, 30.07.2023, 20:30 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Fahrraddiebe in Hattersheim zugeschlagen und zwei höherwertige E-Bikes gestohlen. Im Schutze der Dunkelheit hatten die Diebe die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße aufgesucht und dort zwei mit Fahrradschlössern gesicherte Pedelecs der Marken „Cube“ und „KTM“ im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro entwendet. Mit ihrem Diebesgut war ihnen anschließend unbemerkt die Flucht gelungen.

Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Trickdieb benötigt Geld,

Hofheim am Taunus, Seilerbahn, Montag, 31.07.2023, 15:30 Uhr

(kd)Am Montagnachmittag hat ein Trickdieb einen Mann in Hofheim bestohlen. Der Unbekannte fragte den Geschädigten auf der Straße „Seilerbahn“ nach einem Euro und entwendete währenddessen aus der Geldbörse des Hilfsbereiten unbemerkt 300 Euro. Der Geschädigte beschrieb den Täter als ca. 40 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Er habe ein „südeuropäisches“ Erscheinungsbild, eine normale Statur und kurze schwarze Haare gehabt. Gekleidet sei er mit einem goldenen Anzug gewesen. Anschließend soll er mit einem bronzefarbenen Opel E-Corsa geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

Katalysator-Diebstahl,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, 29.07.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 07:00 Uhr

(kd)In Eschborn haben Unbekannt den Katalysator eines PKW entwendet. Im Zeitraum von Freitag bis Montag entfernten Diebe den Katalysator eines Toyota Prius, welcher in der Elly-Beinhorn-Straße geparkt war. Durch den unsachgemäßen Ausbau wurde der Auspuff des Fahrzeugs beschädigt und dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 96950 entgegen.