Stuhl auf Auto geworfen

Ludwigshafen-Süd (ots) – Weil ein Stuhl im Außenbereich ihres Cafés in der Pranckhstraße fehlte, sichtete die Besitzerin die Aufzeichnungen ihrer Überwachsungskamera. Dabei musste sie feststellen, wie eine unbekannte Person am 30.07.2023 gegen 04:45 Uhr, einen Stuhl schnappte und auf ein am Fahrbahnrand parkendes Auto warf. Danach ergriff die unbekannte Person ohne den Stuhl die Flucht.

Da das Möbelstück nicht auffindbar war, muss davon ausgegangen werden, dass eine weitere unbekannte Person diese zu einem späteren Zeitpunkt stahl. Wem das Auto gehört und ob ein Schaden entstand, ist bislang unbekannt.

Wir bitten Sie daher, wenn Sie zur fraglichen Zeit in der Pranckhstraße geparkt haben, sich zu melden. Auch, wenn Sie sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Stuhls haben, bitten wir Sie, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

59-Jähriger mit über drei Promille erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 59-Jähriger wurde am Montag 31.08.2023, von Zeugen schlafend hinter dem Steuer in der Maudacher Straße entdeckt. Als die die Zeugen den Mann in seinem Auto ansprachen, fuhr er los. Die Zeugen verständigten die Polizei.

Diese stellte den PKW mit dem 59-Jährigen in der Knappenwegstraße fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3,37. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Versucht Geldautomat aufzubrechen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Kärntner Straße versuchten Unbekannte am 31.07.2023 gegen 22 Uhr, einen Geldautomaten aufzubrechen und beschädigten diesen hierdurch sichtbar. Bargeld konnte nicht erbeutet werden.

Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise auf eine versuchte Sprengung ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbrecher erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.07.2023 zwischen 22-23 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten in einen Friseursalon in der Berliner Straße einzubrechen. Im Innern des Ladens ging er die Kasse an und konnte Bargeld stehlen. Außerdem entwendete er vor seiner Flucht ein Handy. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro belaufen.

Sie haben zur fraglichen Zeit in der Berliner Straße oder deren direkten Umgebung etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in eine Gaststätte in der Hauptstraße wurde zwischen Sonntagabend (30.07.2023, 21:30 Uhr) und Montagmorgen (31.07.2023, 01:30 Uhr) eingebrochen. Hierbei konnten die unbekannten Täter neben Bargeld auch Kameras und ein Tablet entwenden.

Insgesamt wird der Schaden auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Sollten Sie in diesem Fall etwas beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 31.07.2023 zwischen 11-13:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand der Edigheimer Straße in Höhe der Hausnummer 79 abgestellten Ford Transit. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 350 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Unfallverursachers geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei: