60-jähriger Fahrradfahrer verletzt

Altrip (ots) – Beim Abbiegen von der Böcklinstraße in die Rheingönheimer Straße übersah eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Altrip am Montagnachmittag einen vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Fahrradfahrer ebenfalls aus Altrip, der zu diesem Zeitpunkt auf einem dortigen Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer in einen gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert und verletzt.

Da der 60-jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte und diverse Verletzungen an den Beinen und am Rücken hatte, wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Diebstahl aus Kleidercontainer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am gestrigen Mittag wurden 5 Personen mitgeteilt, welche Kleidung aus einem Kleidercontainer in der Riedstraße entwendeten. Noch vor dem Container konnten die fünf Personen (vier Männer und eine Frau zwischen 18 und 36 Jahren) einer Kontrolle unterzogen werden.

Die Kleidersäcke wurden wieder in den Container geworfen und Strafverfahren eingeleitet.

Geständnis nach Unfallflucht, beschädigter PKW gesucht

Otterstadt (ots) – Am Sonntag 30.07.2023 zwischen 17-18 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Audi-Fahrer die Kollerstraße in Otterstadt in Richtung Ortsmitte. Hierbei musste er auf Höhe der Festhalle aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen und touchierte hierbei mutmaßlich ein geparktes Fahrzeug, da er zu weit nach rechts ausgewichen war und es dabei ein lautes Geräusch gegeben hatte.

Der 47-Jährige fuhr allerdings weiter und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst am Montagmorgen meldete er den Unfall bei der Polizei. Die Beamten stellten an seinem PKW einen Lackschaden entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite fest, der auf ca. 2.000 Euro geschätzt wird.

Zu dem Fahrzeug, mit dem der Audi kollidierte, liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Daher bittet die Polizei Zeugen sowie den Halter des geschädigten Fahrzeugs darum, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.